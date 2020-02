En populær tv-serie og en singletilværelse har været med til at Katerina Pitzner nu kan fremvise et rekordregnskab.

Det er godt for forretningen at være med i et landsomspændende tv-program, og så er det også godt at være single. Sådan lyder det fra diamanthandleren Katerina Pitzner, der de seneste år blevet kendt blandt mange danskere gennem reportageserien Diamantfamilien, som følger hende og døtrene i hverdagen.

Tv-programmet har været med til at sikre et rekordhøjt overskud i hendes virksomhed Pitzner Invest ApS, fortæller hun.

»Jeg var meget betænkelig ved at sige ja til tilbuddet, og jeg var hunderæd for, hvordan programmet ville blive taget imod - og derfor tog det mig også tre år at sige ja. Heldigvis har responsen været positiv, og det har helt klart åbnet dørene for nogle kunder, som jeg ellers ikke ville have fået,« siger Katerina Pitzner.

Diamanthandleren kan nu fremvise et regnskab for 2019, der i overskud overgår alt, hvad hendes virksomhed, tidligere har præsteret. Overskuddet for 2019 landede således på 4,1 mio efter skat.

Det er mere end det dobbelte af, hvad virksomheden præsterede i 2018. Her registrerede virksomheden et overskud på 1,9 mio. efter skat. Spørger man ejeren selv, skyldes en del af succesen også en ændring i privatlivet.

»Jeg er stolt og glad for resultatet, og det viser, at de tanker og idéer, jeg har haft, holder stik. Jeg har lavet nogle gode investeringer, og så er jeg også blevet single. Det er godt for business at være single, for det betyder, at man kan arbejde syv dage om ugen - og det har jeg også gjort,«

Det positive resultat i regnskabet betyder også, at der er bedring at spore i virksomhedens egenkapital. Regnskabet i 2018 viste en negativ egenkapital på 4,2 mio. kr - et beløb, der nu er skrumpet til minus 34.000 kr.

Det nye regnskab viser også, at Katerina Pitzners virksomhed har øget gælden bemærkelsesværdigt. I løbet af 2019 er gælden i Pitzner Invest ApS steget med 5,5 mio. fra 8 mio. til 13,5 mio. Det er der dog en god forklaring på, fortæller Katerina Pitzner.

Det er nemlig Katerina Pitzner selv, der står på den anden side af virksomhedens gæld.

»Det er egentlig en gammel gæld, fordi jeg personligt skød nogle penge ind i virksomheden under finanskrisen. Jeg har senere vurderet, at jeg ikke personligt har brug for pengene, og derfor lader jeg dem være i virksomheden for nu,« siger hun.