Carlsberg leverer største overskud nogensinde

Driftsresultatet blev på 10,5 mia kr., og lander dermed en spids over analytikernes forventninger.

Carlsberg leverede et stærkt årsregnskab med et stigende overskud. Driftsresultatet landede på 10,5 mia. kr. mod 9,3 mia. kr. året før.

Efter skat og minoriteter blev overskuddet på godt 6,5 mia. kr. og udbyttet stiger til 21 kr. fra 18 kr. året før. Det er bedre end gennemsnittet af analytikernes forventninger, der lød på 20,30 kr.

Dertil kommer et aktietilbagekøbsprogram på 5 mia. kr.

»Vi er tilfredste med vores resultater i 2019. Vi så en sund udvikling i omsætningen, en stærk forbedringen af indtjeningsmarginalerne og et soldt cashflow. I de senere år har vi styrket vores forretning betydeligt, og det vil fortsætte i de kommende år til glæde for den langsigtede værditilvæskt og for vores aktionærer,« siger koncernchef Cees 't Hart fra Carlsberg.

I forventningerne til 2020 er Carlsberg tilbage på linje med sine udmeldinger fra tidligere år om en "organisk vækst på 5-6 pct. (mid-single-digit) i driftsresultatet".

I 2019 lagde man ud med en lignende melding, men resultatet blev i løbet af året opjusteret to gange.

Det er især i Vesteuropa, at Carlsberg har leveret solidt i 2019. Det er bryggeriets største region og selv om omsætningen kun gik frem med 0,5 pct., så steg driftsoverskuddet med 14 pct. til 6,2 mia. kr. Driftsmaginalen blev øget fra 15 til 17 pct.

Oversat betyder det, at bryggeriet igen er lykkes med at sælge dyrere øl på en negativ udvilling i volumen. Og det har været Cees 't Harts førsteprioritet siden han blev koncernchef.

I Asien steg omsætningen med 18,6 pct., og det kunne ses på driften, der gik frem med 24,3 pct. til knap 4 mia. kr.

Regionen har leveret en solid fremgang trods problemer i Nepal, Indien og Cambodja. Til gengæld klarede Kina, Laos og Vietnam sig godt. Carlsberg udtaler sig ikke direkte om den forventede negative indvirkning fra virus-udbruddet i Kina for 2020.

