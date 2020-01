GN Store Nord suspenderer produktionen i Xiamen i Kina efter en vagt ved fabrikken har fået konstateret coronavirus, oplyser selskabet.

Den danske høreapparatproducent GN Store Nord har suspenderet al produktion af høreapparater på sin fabrik i Xiamen i Kina på grund af coronavirus.

Det oplyser GN Store Nord i en pressemeddelelse.

Produktionen suspenderes, fordi en vagt, der arbejder ved fabrikken, onsdag den 29. januar fik konstateret coronavirus.

»GN tager alle nødvendige skridt for at minimere yderligere spredning af virussen og har som en konsekvens suspenderet sine operationer på dette sted,« skriver GN Store Nord i meddelelsen.

Ifølge GN Store Nord er det samtidig for tidligt at sige, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få, at den kinesiske fabrik nu indstiller produktionen i en periode.

Coronavirussen er opstået i den kinesiske storby Wuhan. De kinesiske myndigheder oplyste torsdag, at coronavirussen indtil nu har kostet 170 mennesker livet. Godt 7700 er smittede i Kina, mens sygdommen er blevet registreret i 18 lande uden for Kina - herunder USA og flere lande i Europa.

Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærede torsdag aften virussmitten for en international sundhedskrise, hvilket konkret betyder, at verdens lande nu skal koordinere deres indsats mod sygdommen efter WHO's anvisning.