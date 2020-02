Tidligere administrerende direktør i B&O, Henrik Clausen, bliver ny direktør i telegiganten TDC. Han starter 17. februar.

TDC har sat navn på sin nye topchef. Valget er faldet på Henrik Clausen, og han afløser Mike Parton, der har fungeret som midlertidig adm. direktør siden efteråret. Henrik Clausen stod indtil for nyligt i spidsen for kriseramte Bang & Olufsen.

Henrik Clausen kommer som topchef i moderselskabet TDC til at stå i spidsen for den transformation, som telegiganten er i gang med. Det gamle TDC er splittet i to selskaber - TDC Net og Nuuday. TDC Net er et infrastrukturselskab, mens Nuuday tilbyder digitale underholdningsløsninger og services til både privat- og erhvervskunder gennem YouSee, TDC Erhverv, Telmore, Hiper, Blockbuster og Relatel.

»Sammen med ledelserne og de tusindvis af dedikerede medarbejdere på tværs af TDC, Nuuday og TDC NET ser jeg frem til at bidrage til den historiske transformation, som skal sikre, at Danmark fastholder sin position som digitalt foregangsland. Sammen vil vi indfri vores langsigtede løfte til Danmark ved at øge investeringerne i den digitale infrastruktur i TDC Net og yderligere styrke Nuudays tilbud inden for digitale underholdnings- og serviceløsninger til både privat- og erhvervskunder,« udtaler Henrik Clausen i en pressemeddelelse.

Henrik Clausen tiltræder stillingen den 17. februar, og i den forbindelse vil Mike Parton genindtræde i bestyrelsen som næstformand.

»Vi er meget glade for at kunne byde Henrik Clausen velkommen til TDC. Vi har fuld tillid til, at han er den rette til at sikre, at vi fortsætter fremgangen mod vores strategiske ambition om at skabe to førende og selvstændige digitale forretninger, som vil sikre, at Danmark forbliver et digitalt foregangsland. På vegne af bestyrelsen vil jeg også gerne takke Mike Parton for at påtage sig rollen som midlertidig administrerende direktør de seneste måneder,« udtaler Bert Nordberg, bestyrelsesformand i TDC.