Sag om udbyttesvindel: Ejendom til 130 mio. kr. beslaglagt

Bagmandspolitiet har i udbyttesagen beslaglagt en ejendom i London til ca. 130 mio. kr. fra en mistænkt i sagen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som bagmandspolitiet, har haft held til at beslaglægge en ejendom i London til en værdi af 130 mio. kr. i den såkaldte udbyttesag. Det oplyser SØIK i en pressemeddelelse.

Ejendommen, der ligger tæt ved Hyde Park, tilhører en af de tre mistænkte i sagen.

Med beslaglæggelsen har SØIK beslaglagt for i alt 3 mia. kr. af de ca. 12 mia. kr., som den danske stat formodes at være blevet svindlet for i forbindelse med udbytteskatsagen.

»SØIK arbejder benhårdt på, at så mange midler som muligt vender tilbage til den danske statskasse. Det er et meget omfattende arbejde, der endnu ikke er færdigt. Men det er vigtigt, at vi – mens vi efterforsker, om personer kan straffes i sagen – samtidig får beslaglagt så mange værdier som overhovedet muligt,« udtaler statsadvokat Kirsten Dyrman.

De beslaglagte værdier er ikke endeligt gjort op. Når de eventuelle straffesager går i gang, vil der blive taget stillling til, hvad er skal ske med værdierne, oplyser SØIK.

Baggrunden for den seneste udvikling i sagen går tilbage til 2015. Siden da har SØIK modtaget adskillige anmeldelser fra de danske skattemyndigheder i relation til formodet bedrageri omkring uberettiget refusion af udbytteskat.

SØIK oplyser, at man prioriterer sagerne, og at der efterforskes bredt med støtte fra bl.a. skattemyndighederne samt internationale samarbejdspartnere.

I sagerne, der rækker langt ud over Danmarks grænser, er den seneste beslaglæggelse sket i den del af sagskomplekset, som omhandler langt den største del af det samlede svindelbeløb.