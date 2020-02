Lars Larsen har siden 1987 postet mange millioner i Himmerland Golf & Spa Resort. Det kommer til at fortsætte efter hans død.

Golf var den afdøde købmand Lars Larsens helt store passion. Derfor stod hans golfresort, Himmerland Golf & Spa Resort i Nordjylland, naturligt hans hjerte meget nært.

Men en god forretning nåede Himmerland Golf & Spa Resort aldrig at blive under Lars Larsens mangeårige ejerskab.

Nu er golfresortet kommet med regnskab for 2018/2019, og det viser et underskud på 14 mio. kr. Det er det største underskud i seks år og det næstdårligste resultat i nyere tid for selskabet, hvis adresse i efteråret skiftede til Lars Larsens Vej 1 som en hyldest til købmanden.

Skuden skal dog vendes efter mange års underskud, og derfor er Jysk-familien med Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, i spidsen begyndt at investere massivt i Himmerland Golf & Spa Resort.

Det understregede Jacob Brunsborg senest i forbindelse med Jysk-koncernens årsregnskab i sidste uge.

På Himmerland Golf & Spa Resort har man sat i gang i investeringerne, der byder på nye legepladser, indendørs tennis- og paddlebaner, vandsportsaktiviteter og en helt ny akademibane til golfspillerne.

»Stedet betyder rigtig meget for vores familie, og det er vigtigt, at Himmerland Golf & Spa Resort også fremover kan skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet. Det er jo ingen hemmelighed, at Himmerland Golf & Spa Resort har givet underskud mange år i træk, så formålet med investeringerne er selvfølgelig også at tiltrække flere gæster og dermed forbedre indtjeningen,« sagde Jacob Brunsborg, der er bestyrelsesformand i Himmerland Golf & Spa Resort, i oktober til golfresortets hjemmeside.

Brunsborg fungerede som adm. direktør i golfresortet fra september 2018 og fire måneder frem, indtil en mere permanent løsning var fundet i form af Mark Bering.

Lars Larsen blev i 1987 en del af ejerkredsen bag Himmerland-golfbanen. I 2007 overtog han det fulde ejerskab, og siden har han investeret et trecifret millionbeløb i at renovere stedet.

Det hele kulminerede, da Himmerland Golf & Spa Resort i 2014 lagde græs til Europatour-turneringen Made in Denmark. Siden har turneringen adskillige gange været afviklet på Himmerland-banen.

Men overskuddet udeblev stadig, og det udtalte Lars Larsen sig til Finans omkring i 2016.

»Jeg er købmand, og jeg vil have det til at give overskud. Som sagt så får jeg det også til det. Jeg kan leve med et underskud. Det har jeg gjort i 20 år, så kan jeg vel også et år mere eller mindre. Vi er på rette vej,« sagde han.