300 sengepladser risikerer at gå tabt på Læsø, efter et stort projekt er gået konkurs.

Ét af Læsøs trækplastre og omdrejningspunkter er nu gået konkurs. Risikoen er, at omkring 300 sengepladser går tabt for den populære ferieø.

Selskabet Golf Hotel Læsø A/S er således taget under konkursbehandling. I selskabet ligger et velrenommeret 18 hullers golfanlæg, restaurant, konferencefaciliteter, hotel og 24 nyrenoverede ferieboliger.

Derudover er fem nyopførte ferieboliger halvvejs færdige, mens opførelsen af yderligere fem ferieboliger er påbegyndt. Det oplyser advokat Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, der er kurator i konkursboet.

»Selskabet har investeret i en opgradering og ville have omdøbt stedet til Læsø Golf & Country Club. Men nu er den svenske ejer tilsyneladende løbet tør for penge, og det har ført til stor frustration lokalt. For der er mangel på ferieboliger på Læsø, og der findes ikke andre steder på øen, hvor man kan indkvartere så mange mennesker,« siger han.

Som Søren Christensen Volder henviser til, er Golf Hotel Læsø A/S ejet af svenske Bo Berglin. Han købte sig ind i projektet i 1997 og stod bag opførelsen af golfhotellet og ni nye huller på golfanlægget.

De seneste år har Bo Berglin investeret i en udvidelse og renovering af ferieboligerne for at øge indtægtsgrundlaget. Men en årrække med millionunderskud, senest 9,6 mio. kr. i 2017/2018, fik det hele til at kollapse.

I det seneste regnskab stor der, at der var »usikkerhed om, at hovedaktionæren kan fremskaffe den nødvendige finansiering til at understøtte den løbende drift det kommende år.«

Selvom ejeren af golfanlægget nu er gået konkurs, lever golfklubben på stedet i bedste velgående, fortæller kurator Søren Christensen Volder.

Golfklubben, der i øvrigt er Danmarks tredjestørste, overtog tidligere på året driften af golfanlægget, fordi den svenske ejer ikke havde overholdt sin forpligtelser i forhold til pleje og vedligeholdelse af banen.

»Golfklubben håber nu, at der kan findes en ny udvikler, som vil gøre projektet omkring ferieboligerne helt eller delvist færdigt. Selve golfanlægget skal der også findes en ny ejer til, men der tror jeg nok, at vi skal finde en løsning på,« siger Søren Christensen Volder.

Golfbanen på Læsø blev en realitet i slutningen af 1980’erne efter ønske fra en svensk investorgruppe, som samtidig åbnede en færgerute fra Gøteborg til Læsø.

Færgeruten blev dog aldrig til noget, og kort efter gik projektet med golfbanen konkurs. Siden overtog en lokal beboer konkursboet og opførte Læsøs første ni golfhuller.

I 1997 købte Bo Berglin sig så ind i projektet, som nu foreløbigt er kollapset.