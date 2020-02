Statens togselskab og 7-Eleven skruer sammen op for servicen over for de danske rejsende - efter år med hård kritik af DSB.

Efter seks år uden salgsvogn med kaffe og forfriskninger til de danske togpassagerer er DSB på vej med et nyt tilbud til de rejsende. De skal igen kunne købe vådt og tørt til rejsen.

Statens togselskab har sammen med 7-Eleven siden mandag i denne uge i indledt et forsøg på strækningen i 18 daglige afgange med landsdækkende tog mellem Fredericia og København samt omvendt. Her går nu medarbejdere fra 7-Eleven rundt med en lille salgsbod, hvorfra der sælges snacks, slik og andet.

DSB valgte ellers i 2014 – under stor opmærksomhed - at lukke den rullende kiosk i togene, da det ikke længere var rentabelt for statens togselskab med den service til de rejsende.

Siden har DSB forsøgt med flere tiltag – bl.a. automater. Finans erfarer, at der nu er sat et forsøg i gang, da salgsboden er observeret i tog mellem København og Jylland.

Planen er, at tiltaget først skal gennem en testperiode, inden planerne præsenteres i detaljer offentligt. Hos DSB bekræfter kommunikationschef Niels-Otto Fisker dog over for Finans, at testen er igangsat.

»Vi gennemfører lige nu et forsøg lige med salg i togene over Storebælt for at se, hvordan kunderne tager i mod det – og for at vurdere, om konceptet er holdbart,« siger han.

Togselskabet har siden lukningen af salgsvognene fortsat serveringen af kaffe og andet til de rejsende på DSB’1.

Til gengæld har DSB fået hård kritik gennem årene for, at de øvrige rejsende på Intercity- og lyntogene mellem landsdelene ikke har kunnet købe drikke eller spiseligt. DSB har forsøgt sig med midlertidige løsninger, men nu er der udsigt til, at en decideret salgsbod vil komme gennem togene.

Hos 7-Eleven Danmark siger adm. direktør Jesper Østergaard, at han ikke ønsker at udtale sig om det nye og kommende togsalg hos DSB, før statsselskabet er klar til at offentliggøre planerne.

7-Eleven har aktuelt 172 kiosker og butikker rundt om i landet – især baseret på frachiseaftaler. Både på togstationer, i gadebilledet og bl.a. tankstationer. Den danske kæde drives af selskabet Reitan Convenience Denmark.

En del af butikkerne drives af selskabet Kort og Godt under DSB, som har frachiseaftalen om drift af 7-Eleven på togstationer. Finans erfarer, at togsalget fremover også vil ligge i det regi.