For andet år i træk er der underskud på Overgaard Gods. Men det bliver der nu lavet om på, siger formanden.

Arvingerne efter den danske finansmand og milliardær Alex Brask Thomsen må igen indkassere et underskud på det kendte Overgaard Gods.

Godset, der er en af landets største landbrugsbedrifter, tabte i 2019 lidt over 2 mio. kr. Det viser et nyt regnskab. Formand Lisbeth Lauridsen siger, at året ikke levede op til godsets forventninger.

»Men vi er meget forventningsfulde og har i år en klar forventning om overskud,« siger hun.

Hvem var Alex Brask Thomsen? Alex Brask Thomsen, finansmand og milliardær, 1919-2005.

Han voksede op på Nørrebro som søn af en farvehandler.

I en årrække arbejdede Alex Brask Thomsen i kemikaliebranchen, men vakte først for alvor opmærksomhed, da han i 1950'erne etablerede først Kreditbanken og siden Finansbanken.

Kreditbanken solgte han hurtigt videre (hvorefter den gik konkurs), mens Finansbanken blev videreudviklet til Danmarks sjettestørste pengeinstitut, inden det blev solgt videre til Jyske Bank i 1980.

Formuen voksede yderligere gennem investeringer i fast ejendom og obligationer. Milliarderne samlede Brask Thomsen i en fond i Liechtenstein, mens han byggede videre på sit image som finansverdenens svar på rejsekongen Simon Spies.

Med sin hårpisk og excentriske adfærd og udsagn var Brask Thomsen en foræring for pressen. Det trak eksempelvis store overskrifter i 1992, da Brask Thomsen tilbød Københavns Kommune 250 mio. kr. for at omdøbe Nørrebrogade til Alex Brask Thomsens Gade. Den handel blev aldrig til noget.

Alex Brask Thomsen købte i 1982 Overgaard Gods, en af Danmarks største landbrugsbedrifter.

Den årlige omsætning på Overgaard Gods beløber sig til næsten en halv mia. kr. Den fordeler sig på en stor svineproduktion samt handel med korn og gødning.

Årligt producerer Overgaard Gods næsten 50.000 30 kg smågrise. De blev i 2019 solgt til forholdsvis høje priser, men det var altså ikke nok til, at godset kunne tjene penge.

»Det er korrekt, at svinepriserne i løbet af året kravlede langsomt opad og er rigtig gode nu. Men vi havde også et efterslæb fra 2018, hvor priserne var lave og tørken hård,« siger Lisbeth Lauridsen.

Overgaard Gods har tidligere tabt meget store summer på et biogasanlæg samt produktion af biobrændsler. De aktiviteter er i dag afviklet. Godset er ejet af Brask Thomsen-arvingerne via selskabet Brask Thomsen Stiftung.

Ejerfamilien valgte for få år siden at eftergive 200 mio. kr. af godsets gæld og samtidig tilføre 60 mio. kr. i ny kapital. Derfor er egenkapitalen på godset i dag opgjort til knap 200 mio. kr.

Historien om Overgaard Gods strækker sig helt tilbage til 1500-tallet, og godset har gennem tiden haft flere prominente ejere. Mest kendt er nok den legendariske frihedskæmper og industrimand Flemming Juncker.

Han overtog godset i 1938, men måtte på grund af dårlig økonomi sælge godset til Alex Brask Thomsen. Det var i 1982.

Med sin hårpisk og excentriske adfærd var Alex Brask Thomsen dengang et velkendt ansigt i avisspalterne. Han havde i 1950'erne etableret først Kreditbanken og siden Finansbanken, som han solgte til Jyske Bank - og blev milliardær på.

Formuen voksede yderligere gennem investeringer i fast ejendom og obligationer. Milliarderne samlede Brask Thomsen i en fond i Lichtenstein, og han brugte en hel del penge på at sætte Overgaard Gods i stand.

Hvorfor han overhovedet købte godset, forklarede han i 1997 til Jyllands-Posten:

»Jo, ser De. Jeg har en ganske pæn formue. Men den er for størstedelens vedkommende placeret i en fond i Liechtenstein. Det eneste, jeg har at kigge på til daglig, er en stak depotkvitteringer, og de fylder ikke ret meget. Det gør Overgaard derimod. Her kan man se, hvad man har.«

Alex Brask Thomsen slog også fast, at godset ikke var et filantropisk foretagende.

»Det er en forretning, der skal give overskud,« sagde han.

Først i 2014 lykkedes det Overgaard Gods at give overskud. De seneste to år har der dog været beskedne tab, men det er helt udramatisk, siger formand Lisbeth Lauridsen.

»Når vi kigger på de tilpasninger, vi har lavet, er det business as usual – med et tvist af better,« siger hun.

Overgaards Gods har netop fået ny adm. direktør, Kasper Henricksen, der kommer fra en stilling som godsinspektør på Brattingsborg Gods.