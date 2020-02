Der skal findes en ny ejer til luksushotellet Stella Maris Hotel de Luxe.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Saxo Bank-direktør Kim Fournais har sat et til salg-skilt på Stella Maris Hotel de Luxe, som han købte i 2002. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Salgsplanerne bliver bekræftet af Lea Lohse, der er direktør for selskabet Vejrø ApS, som ejer luksushotellet i det vestlige Svendborg.

»Det er ikke noget, vi har travlt med. Men det er korrekt, at vi har indledt en proces, hvor vi kigger efter en ny, potentiel ejer,« siger hun til Fyens Stiftstidende.

Stella Maris Hotel de Luxe ligger i Svendborg og var tidligere ejet af Indre Mission. Da Kim Fournais i 2002 købte hotellet, brugte han efterfølgende millioner på at omdanne det fra et ydmygt missionshotel til luksushotel.

Hotellet er tidligere blevet kåret til Danmarks bedste, men økonomisk har det ikke været en god forretning for Saxo Bank-direktøren. Han ejer hotellet gennem selskabet Vejrø ApS, som også driver et andet hotel, Vejrø Resort.

Det selskab har siden 2010 haft et samlet underskud på over 170 mio. kr.

Nu skal der findes en ny ejer til Stella Maris Hotel de Luxe, således at Kim Fournais og co. kan koncentrere sig om Vejrø. Det er Kim Fournais' private ø, der ligger ud for Lollands vestkyst, og som milliardæren købte i 2015.

På øen har Kim Fournais indrettet hotel, marina og restaurant.

Kim Fournais er blandt Danmarks 50 rigeste med en anslået formue på knap 3 mia. kr. Størstedelen af formuen består af hans aktieandel i Saxo Bank, som han i sin tid stiftede sammen med Lars Seier Christensen.