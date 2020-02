Stort byggefirma reddet efter konkurs

Folkene bag LM Byg og Pihl & Søn har købt dele af konkursboet efter B. Nygaard Sørensen, hvor der hidtil er anmeldt krav for over 550 mio. kr.

Den store entreprenørvirksomhed B. Nygaard Sørensen gik konkurs for knap en måned siden.

Nu er de immaterielle rettigheder, herunder navnet, to byggeprojekter og omkring 15 af de 100 ansatte fra B. Nygaard Sørensen dog blevet købt ud af konkursboet. Køberen er folkene bag virksomhederne LM Byg og Pihl & Søn.

»Vi arbejder hele tiden for at styrke vores markedsposition. Da vi hørte om de økonomiske vanskeligheder i B. Nygaard Sørensen, gik vi straks i gang med at undersøge, om der var noget, vi kunne gøre,« siger Jesper Koefoed, bestyrelsesformand i LM Byg og Pihl & Søn, i en pressemeddelelse.

Til at videreføre de købte aktiviteter har LM Byg-koncernen lavet et nystiftet selskab ved navn BNS A/S med en startkapital på 20 mio. kr.

»Vi kommer til at fortsætte med at bruge navnet BNS. Det er et stærkt brand,« siger Jesper Koefoed i en uddybende kommentar til pressemeddelelsen.

I det nystiftede selskab skal de to opkøbte entrepriser med et tocifret antal boliger realiseres. Ifølge Jesper Koefoed bliver alle berørte boliger i de to entrepriser nu afleveret til tiden. Han vil dog ikke afsløre, hvilke entrepriser det handler om.

Han ejer en mindre del af LM Byg, hvor hovedaktionæren er Carsten Mindegaard. Han stod for nogle år siden bag genoprejsningen af konkursramte Pihl & Søn.

»Min familie og BNS har kendt hinanden, konkurreret og arbejdet sammen gennem mange år, hvorfor dette også føles som det helt rigtige. Jeg er sikker på, ligesom da vi genrejste Pihl & Søn i 2016, at det fremtidige potentiale for BNS i vores familie af byggevirksomheder er enormt,« siger Carsten Mindegaard.

Den tidligere topchef i BNS, Mikkel Baastrup, er én af de medarbejdere, som er blevet købt ud af konkursboet og nu er ansat af LM Byg. Han skal fortsat stå i spidsen for BNS-forretningsbenet sammen med Hans Anker Nielsen, der er topchef i LM Byg.

»Det er rigtig gode nyheder efter en hård tid. Hos os har vi knoklet for at redde familievirksomheden, og at det nu sker lige før slutfløjt, endda af en god bekendt, er vi bare lykkelige for i dag,« siger Mikkel Baastrup.

Ifølge en opgørelse over aktiver og passiver i konkursboet efter B. Nygaard Sørensen er der foreløbigt anmeldt krav for over 550 mio. kr.

Kuratellet forventer dog, at de anmeldte krav vil falde i størrelse, da kravene stammer fra garantier, hvis nogle entrepriser ikke ville blive gennemført til tiden.

B. Nygaard Sørensen omsatte senest i regnskabsåret 2017/2018 for over 500 mio. kr. og har ikke haft underskud i en årrække.

Derfor var egenkapitalen velpolstret på 72,7 mio. kr. efter det seneste regnskab, hvor forventningen til indeværende regnskabsår var et positivt og tilfredsstillende resultat.

Alligevel endte det i en konkurs for B. Nygaard Sørensen, der blev stiftet i 1987 og gjorde sig inden for nybyggeri og renovering.

Baggrunden for konkursen var vigende driftsresultater i 2019/2020, og at selskabets likviditet var presset som følge af et antal omtvistede entreprisesager, der handlede om de omstridte MgO-plader.

Den overvejende del af B. Nygaard Sørensen A/S’ omsætning har været i offentlige og statslige byggerier. Derudover har B. Nygaard Sørensen gennemført et stort antal renoveringer af andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og almene boliger.

B. Nygaard Sørensen var indtil konkursen ejet af familien Nygaard Sørensen.