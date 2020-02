For at hindre spredning af coronavirus desinficerer eller destruerer de kinesiske banker alle kontanter.

Mens coronavirus ufortrødent fortsætter med at hærge i Kina og kræver sine daglige dødsofre, har den kinesiske centralbank iværksat en ny strategi, der skal hindre smitten i at sprede sig. Banken vil desinficere eller destruere kontanter, der potentielt kan videreføre smitte.

Det skriver CNN Business.

Coronavirus, der går under det officielle navn covid-19, har smittet op mod 100.000 og dræbt knap 2.000 mennesker – heraf langt størstedelen i Kina.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kan coronavirus overleve adskillige timer på overflader. Derfor bliver bygninger, elevatorknapper, dørhåndtag og andre ofte berørte overflader regelmæssigt desinficeret.

Det er også grunden til, at folk er nervøse for at få smitte fra kontanter, der ofte skifter hænder.

Derfor har alle kinesiske banker af landets regering fået besked på at desinficere alle penge med ozon, ultraviolet lys og høje temperaturer, for derefter at opbevare dem i en til to uger, før de igen må komme i omløb blandt bankkunderne.

Kontanter, der kommer fra højrisikoområder så som hospitaler, busser og ferskvaremarkeder, vil blive sendt tilbage til centralbanken, i stedet for at blive recirkuleret.

Og ifølge centralbankens Guangzhou-filial vil pengesedler fra disse områder blive destrueret med det samme for at bekæmpe udbruddet af covid-19.

For at kompensere for de penge, der ikke længere er i omløb, trykker centralbanken nye penge. Alene i januar blev der sendt 4 mia. yuan – der svarer til omkring det samme i danske kr. – ud i byen Wuhan, hvor udbruddet af coronavirus havde sit udspring.

Andre tiltag indebærer, at kontanter ikke må transporteres mellem de mest udbrudsramte provinser I Kina.

Det står uklart, hvor stort smitteproblemet med kontanter er i Kina, for virus på overflader dør formentlig relativt hurtigt. Men tidligere undersøgelser har vist, at penge kan være utroligt snavsede og bære spor fra et miljø til det næste.

En amerikansk undersøgelse fra 2017 angiver, at der på listen over ting, der kan findes på dollarsedler, bl.a. er DNA fra kæledyr, spor fra narkotika, bakterier og virus, skriver CNN Business.

Det er ikke ensbetydende med, at kontakter er til fare for helbredet, og tidligere udbrud af større epidemier er da heller ikke dokumenteret til at stamme fra kontantautomater eller blive spredt via penge, men med nye tilfælde af coronavirus hver dag i Kina, tager myndighederne i landet ingen chancer.