Den danske ejendomsudvikler Jesper Skovsgaard har fart i forretningen. Men ikke på hjemstavnen.

På en bakketop i velhaver-forstaden Hasseris sidder en mand, der har gang i byggerier for over 1 mia. kr.

Jesper Skovsgaard, hvis firma bl.a. er kendt for at levere boliger til det populære tv-program Nybyggerne, har fart i forretningen og tjener rigtig gode penge på at opføre og sælge boliger.

Det viser et nyt regnskab fra hans byggekoncern 2E Group A/S.

2E Group, som Jesper Skovsgaard selv har stiftet og ejer 100 pct. af, tjente i seneste regnskabsår 46 mio. kr. efter skat. Det er det største overskud i 12 år for selskabet, som ejeren og direktøren styrer fra sin pragtvilla i Hasseris.

»Det er et tilfredsstillende årsregnskab, vi igen kan aflægge,« siger Jesper Skovsgaard.

Byggematadoren fra Aalborg har nu en egenkapital på 254 mio. kr. i sit selskab. Han har gang i flere store byggeprojekter til en samlet værdi af 1,3 mia. kr.

Og det med kun 12 ansatte.

Men det er ikke på hjemstavnen, at Jesper Skovsgaard slår sine folder. For to år siden valgte han at drosle ned på det, der ifølge ham er et mættet ejendomsmarked i Aalborg.

Nu bygger 2E Group primært i hovedstadsområdet, hvor man råder over en række store grundarealer. Selskabet har netop åbnet et nyt, større kontor i København for at kunne understøtte sin tilstedeværelse.

Samtidig har 2E Group skruet en smule på sin forretningsmodel. Tidligere satsede byggekoncernen primært på at opføre projektbyggeri med salg til private. Nu er der mere fokus på at opføre lejeboliger, som kan sælges videre til investorer, samt bæredygtige og energivenlige rækkehuse og lejligheder.

Jesper Skovsgaard grundlagde 2E Group i 1996. På det tidspunkt havde han allerede købt, renoveret og solgt et hav af lejligheder i Aalborg - ved siden af sit fuldtidsjob i Bauhaus.

I årene efter gik forretningen forrygende. Men så ramte finanskrisen. Ejendomspriserne raslede ned, og bankerne lukkede kassen i. Derudover satte Jesper Skovsgaard en del millioner til på dels en fejlslagen pantebrevsforretning, dels på sit ejerskab af håndboldklubben Aalborg DH.

Men i modsætning til mange af sine kolleger i byggebranchen gik han ikke konkurs. Han havde en egenkapital på over 100 mio. kr. - og næsten det hele var likvide midler.

Derfor byggede Jesper Skovsgaard videre under finanskrisen, og han har gjort det lige siden - med store fortjenester til følge.

I indeværende regnskabsår forventer Jesper Skovsgaard, at indtjeningen i 2E Group vokser.