Kendt burgerkæde reklamerer med mug og skimmel

Burger King har i Danmark fjernet kunstige konserveringsmidler i sin kendte Whopper-burger. Det sker få måneder efter, at konkurrenten McDonalds var i vælten med en burger, der tilsyneladende aldrig ville forgå.

Burger King er lige nu på gaden med reklamer, der nok får maden til at vende sig en ekstra gang i maven.

For Burger Kings reklamer består nemlig af billeder af kædens signaturburger, Whopperen, fyldt med mug og skimmel.

Budskabet bag reklamen er, at Burger King vil vise, at den nu har gjort op med kunstige konserveringsmidler og kunstige farve- og smagsstoffer i de danske og svenske restauranter. Det oplyser Burger King i en pressemeddelelse.

»Vi mener, at rigtig mad smager bedst. Forbrugerne forventer med rette kvalitet og transparens. Vi ønsker at vise, at det er smukt og naturligt, at mad går i forrådnelse. Når alt fra bollen og bøffen til de friskskårede løg, tomater og salaten er dækket af mug, er det et tegn på, at intet af det indeholder tilsætningsstoffer. Og sådan skal det være,« siger Daniel Schröder, marketingschef for Burger King i Danmark.

Her ses en timelapse-video over, hvordan en Whopper forrådner på 34 dage:

Burger Kings reklamekampagne kommer få måneder efter, at konkurrenten McDonalds fik knap så god omtale i medier verden over.

Islandske Hjortur Smarason havde gemt en cheeseburger og pomfritter fra et McDonalds-besøg i 2009. 10 år senere delte Hjortur Smarason billeder af cheeseburgeren og pomfritterne, der viste, at maden bestemt endnu ikke var forgået.

Undervejs i de 10 år, hvor cheeseburgeren og pomfritterne blev gemt, var de forbi det islandske nationalmuseum for at være udstillet. Nu er maden udstillet på et vandrehjem i det sydlige Island.