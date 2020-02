Nyt studie: Danmark er det sjettebedste sted i verden at vokse op i

40 børne og sundhedsorganisationer har sammenlignet 180 lande i forhold til blandt andet sundhed, uddannelse og sammenhold med blandt andet tal for ulighed og indkomstforskelle.

Norge er det land i verden, hvor det ifølge et større studie udgivet i det videnskabelige tidsskriftet Lancet er bedst for børn at vokse op.

Studiet har analyseret ud fra forskellige kategorier og ud fra dette har organisationerne bag - herunder verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN og Unicef - lavet et såkaldt trivesels indeks (child flourishing index).

I alt sammenlignes 180 lande i forhold til blandt andet overlevelse, sundhed, uddannelse og ernæring og tal for udledninger af drivhusgasser, tal for ulighed og indkomstforskelle.

Sydkorea ligger på en anden plads, Holland på en tredje, Frankrig på en fjerde og Irland på femtepladsen. På plads nummer seks ligger Danmark.

Medforfattere til rapporten tæller i alt 40 børne og sundhedsorganisationer. Og de konkluderer, at på trods af store forbedringer inden for fx. ernæring og uddannelse i løbet af de seneste 20 år, så går verdens børn en usikker fremtid i møde.

Det understreges ikke mindst, at alle lande i undersøgelsen bør tage udviklingen i klimaet mere alvorligt.

»Fra klimakrise til fedme og skadelige kommerciel marketing. Børn over hele verden står over for trusler, som vi ikke kunne forestille os for ganske få generationer siden,« siger Henrietta Fore, chef for Unicef, ifølge CNBC.

Landene blev således også vurderet ud fra, hvor meget CO2, de udleder og hvor meget de har som mål at reducere deres udledning fremadrettet. Og ligger Danmark faktisk nummer 122.

Sammenlagt er det dog lande som Den Centralafrikanske Republik, Chad, Somalia, Niger og Mali, der vurderes at være de steder i verden, hvor det er sværest for børn at trives.