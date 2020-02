Omsætningen er vokset med 225 pct. og overskuddet næsten tredoblet i det fremadstormende tøjfirma Shaping New Tomorrow, der nu satser stort i udlandet.

Det danske herretøjsfirma Shaping New Tomorrow, der blev landskendt over natten efter sin deltagelse i tv-programmet Løvens Hule, fortsætter sin nærmest kometagtige vækst.

På blot et år er omsætningen vokset med 225 pct., hvilket betyder, at Shaping New Tomorrow i dag sælger tøj for over 100 mio. kr. årligt. Samtidig er indtjeningen nærmest eksploderet.

I et nyt regnskab kan tøjfirmaet fra Aalborg fremvise et resultat før skat på 29 mio. kr. Det er næsten tre gange så meget som året før. Også bruttofortjenesten er tredoblet.

»Vi er jo nordjyder, så vi løber ikke rundt med armene over hovedet. Men vi er meget tilfredse,« siger adm. direktør Kasper Ulrich, der ikke vil afsløre den præcise omsætning.

Kasper Ulrich stiftede Shaping New Tomorrow i 2015 sammen med Christian Aachmann og Christoffer Bak. De tre barndomsvenner fra Aalborg gik i gymnasiet og havde en drøm om at lave pænt tøj, som var behageligt at gå i.

I 2018 tonede de så frem i tv-programmet Løvens Hule. Her fik de en investering fra Jesper Buch og Birgit Aaby - og ikke mindst uvurderlig reklame i bedste sendetid.

Det kom til at ændre deres liv.

I dag er den nordjyske trio blevet millionærer på deres tøjfirma, som især er kendt for sine bukser. Salget foregår i både Skandinavien, Tyskland, Østrig og Holland, og Shaping New Tomorrow har 40 ansatte på hovedkontoret samt i butikkerne i Aalborg og København. En ny butik i Aarhus åbner snart.

»Vores mål er at blive et stort, internationalt anerkendt tøjbrand. Inden for de næste år skal over halvdelen af vores omsætning komme fra udlandet. Derfor investerer vi et stort tocifret millionbeløb i at erobre nye markeder uden for Danmark,« siger Kasper Ulrich, som endnu holder de nye markeder hemmelige.

Shaping New Tomorrow får al sit tøj produceret i Portugal, hvor 200 er beskæftiget. Først var det bukser, men nu også t-shirts, skjorter, underbukser, jakker og snart nye recycled-kollektioner.

Selvom en tredjedel af kunderne i Shaping New Tomorrows netbutik er kvinder, der køber tøj til deres mænd, har Kasper Ulrich ikke planer om at kaste sig over dametøj lige med det samme.

»Vi vil gerne perfektionere vores herretøj. Jeg tror ikke på at være noget for alle, men derimod at være alt for nogle. Med det sagt er der ingen tvivl om, at der er meget at hente på kvindetøj. Jeg var lidt i chok, da jeg første gang så tallene for, hvor mange kvinder der handler hos os,« siger direktøren.

Han mener, at Shaping New Tomorrow har ramt ind i en stærk tendens, hvor mandlige tøjkøbere både herhjemme og i vores nabolande i stigende grad vender sig mod mere komfortabelt, men stadig stilet tøj. Business casual, hedder det.

I år vil Shaping New Tomorrow fordoble omsætningen. Fordi der skal investeres meget, kan indtjeningen nok ikke helt følge med i samme tempo. Men tøjfirmaet med de nordjyske rødder er stadig en rigtig god forretning.

Medejer Jesper Buch har svært ved at skjule sin begejstring over Shaping New Tomorrows regnskabstal - og over de tre unge stiftere.

»De er sateme seje, de drenge,« siger Jesper Buch.

»Man kunne frygte, at de rendte rundt og brugte alle pengene på en Porsche. Men de er bundstabile. De eksekverer. Det er forskellen på fiasko og kæmpe succes,« siger han.

Kasper Ulrich siger, at hans drivkraft aldrig har været »at køre rundt i en fed bil og bruge en masse penge.« Han og de to andre Shaping New Tomorrow-stiftere har været vant til at skulle vende hver en krone for at få forretningen til at løbe rundt.

Sådan er det langtfra længere. Alligevel er Kasper Ulrich ikke voldsomt overrasket over, hvor langt Shaping New Tomorrow er nået. Da han sammen med sine to venner stiftede virksomheden, nedfældede han i en lille notesbog en række mål.

»Og kigger jeg i notesbogen, som stadig ligger derhjemme, er vi faktisk et år foran planen. Jeg har altid haft høje målsætninger. Har man det, kan det godt være, at man ikke når dem alle, men når man de fleste, er man kommet langt,« siger Kasper Ulrich.