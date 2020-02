I Løvens Hule er der langt flere løver, end man tror

Kun én af investorerne i Løvens Hule bruger udelukkende sine egne penge.

Den femte sæson af det populære tv-program 'Løvens Hule' er slut, og i gennemsnit 850.000 danskere har set med, når prominente investorer kaster penge efter håbefulde iværksættere.

Men hvad mange måske ikke ved er, at løverne i programmet ikke kun investerer deres egne penge. Faktisk langtfra.

Finans har tidligere beskrevet, hvordan Jesper Buch laver sine investeringer i 'Løvens Hule' fra et selskab, som han ejer sammen med fire andre erhvervsfolk.

Og billedet går igen, når man kigger på de øvrige løver.

Jacob Risgaard, medstifter af Coolshop, laver sine investeringer gennem selskabet Entertainment Trading ApS. Det er et selskab, som han ejer sammen med en anden af Coolshops medstiftere, Mark Nielsen.

»Jeg investerer med Mark Nielsen for på den måde at kunne bruge alle vores muligheder. Og så er det mest fair på denne måde, så jeg ikke bruger det meste af min tid på private investeringer,« siger Jacob Risgaard.

En anden af løverne, Mia Wagner, investerer gennem Freeway-koncernen, som hun er adm. direktør i. Men Mia Wagner har ingen ejerandele i Freeway. Den koncern er ejet af hendes far og bror.

Og så er der Christian Arnstedt, den nyeste af løverne i tv-programmet. Han investerer gennem Blazar Capital, som han ejer sammen med to andre.

Den eneste Løvens Hule-investor, som udelukkende bruger sine egne penge, er således Jan Lehrmann. Han har samlet sine investeringer i selskabet Lehrmann Ventures ApS - et selskab, han ejer 100 pct. af.

Ifølge den programansvarlige for Løvens Hule er der intet hemmeligt i, at investorerne i 'Løvens Hule' også bruger andres penge til at lave deres investeringer.

»Præmissen om at løverne ikke kun investerer for deres helt egne, private formue bliver flere gange omtalt i programmerne. Løverne gør ofte i deres argumentation før en investering opmærksom på, hvad de med deres forretningsmæssige bagland kan bidrage med,« skriver Anne Garlichs i en mail til Finans.

Hun kalder det »en styrke,« at løverne ikke kun opererer på egen hånd.

»Det kan være voldsomt helt solo at skulle være operativ i 10-20 selskaber, som man hurtigt kan komme op på gennem nogle sæsoner af Løvens Hule,« skriver Anne Garlichs.