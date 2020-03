Coronavirus udløser flere flyaflysninger

Alt efter hvordan coronavirussen udvikler sig de kommende uger, er Lufthansa klar til at stoppe op mod 25 pct. af selskabets korte og mellemlange flyvninger.

Coronavirus får nu flere flyselskaber til at reagere med nye reduktioner og aflysninger.

Tyske Lufthansa meddeler således søndag, at selskabet agter at reducere flykapaciteten de kommende uger. Det sker som direkte konsekvens af, at virusen breder sig disse dage med flere smittetilfælde - både i Tyskland og andre lande i Europa.

I en pressemeddelelse skriver Lufthansa således:

»Som et resultat af dagens situation med en accelereret spredning af coronavirus, har Lufthansa Group besluttet at iværksætte yderligere tiltag for at imødegå de økonomiske konsekvenser.«

Lufthansa skriver, at antallet af flyvninger på de kortere og mellemlange distancer kan blive reduceret med op til 25 pct. Reduktionen vil dog afhænge af den kommende udvikling med virusspredning - skriver Lufthansa.

Selskabet agter også, at skære ned på de lange distancer. Lufthansa har her allerede sat 13 fly på pause, men det tal øges nu til 23. Blandt selskabets tiltag er desuden at overveje muligheden for at reducere antallet af arbejdstimer hos de ansatte i en periode.

Lufthansa skriver samtidig, at det foreløbigt ikke er muligt at estimere den økonomiske betydning for selskabet af coronavirus. Men Lufthansa kommer som planlagt med den næste finansielle rapportering senere i marts.

Søndag kom det også frem, at American Airlines aflyser alle flyvninger fra USA til den italienske millionby Milano de næste to måneder. Det skyldes, at det amerikanske udenrigsministerium i weekenden strammede rejsevejledningen for den nordlige del af Italien.

USA fraråder nu aktuelt amerikanere at rejse til regionerne Veneto og Lombardiet i Italien, hvor der er udbrud af coronavirus. Ifølge American Airlines har det straks udløst markant nedgang i salget af flybilletter til netop Milano.