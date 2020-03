Ejeren af det nu lukkede rejseselskab MarcoPolo har fire år i træk haft underskud. Pengekassen er tom.

Da det danske rejseselskab MarcoPolo sidste år blev lukket, kostede det 14 medarbejdere jobbet - og et stort milliontab.

Det afslører et nyt regnskab fra rejsebureauet MyPlanet International, der stod bag MarcoPolo.

Gennem flere år har MyPlanet kæmpet med økonomiske problemer, og de blev ikke mindre i regnskabsåret 2018/19. Her voksede underskuddet i rejsekoncernen til 14 mio. kr. - det største tab nogensinde.

»Årets resultat var negativt påvirket af lukningen af MarcoPolo og en generel omstrukturering,« skriver ledelsen i MyPlanet i regnskabet.

MyPlanet ejes af det verdensomspændende rejsebureau Travelopia og har nu fire år i træk kørt med underskud på det danske marked.

Selvom ejeren ifølge regnskabet har tilført 24 mio. kr. i ny kapital, er egenkapitalen i MyPlanet stadig negativ med 10 mio. kr.

I det nye regnskab skriver ledelsen, at man har penge nok til at vokse og blive en profitabel forretning. Ejeren har sikret driften i mindst et år frem, lyder det, og MyPlanet regner med at kunne tjene penge inden for de næste to år.

»Forretningen er i gang med en turnaround-plan, der igen vil gøre den lønsom,« skriver ledelsen i regnskabet.

Det var dårlig økonomi, der sidste år fik MyPlanet til at lukke MarcoPolo efter 37 år på det danske marked.

»Vi har sammen med Travelopia haft et ønske om at have færre brands på det danske marked og i stedet fokusere mere på det, vi mener, vi er bedst til,« sagde direktør i MyPlanet International, Anders Houlind Ulsøe, i den forbindelse til BT.

MarcoPolo udbød rejser til mange eksotiske destinationer, hvorimod MyPlanet udelukkende fokuserer på rejser til USA, Canada, Australien, New Zealand og Sydafrika.

MyPlanet oplyser ikke sin omsætning.