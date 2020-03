Det canadiske firma Canopy Growth har valgt at nedlægge en stor del af produktionen i sine væksthuse, da et sløvt cannabismarked og tilladelse til frilandsdyrkning presser indtjeningen.

Det canadiske firmaet Canopy Growth, der er verdens største producent af cannabis målt på markedsværdi, lukker væksthuse med et samlet dyrkningsareal på knap 300.000 kvadratmeter svarende til et område på størrelse med næsten 40 fodboldbaner.

Det skriver nyhedsmediet CNN.

Onsdag eftermiddag annoncerede Canopy Growth, at selskabet har planer om at lukke to dyrkningsområder i British Columbia, hvilket medfører, at 500 ansatte afskediges. I samme ombæring kom det frem, at planen om et nyt væksthus i Ontario er skrinlagt.

»Næsten 17 måneder efter oprettelsen af det lovlige cannabismarked har det canadiske marked med henblik på rekreativt forbrug udviklet sig langsommere end forventet, hvilket har givet udfordringer med indtjeningen og at skaffe kapital i hele industrien,« lyder det i en udtalelse fra firmaet.

Oveni har de føderale myndigheder i Canada indført nye regler, der tillader udendørs dyrkning cannabis, som er kommet til, efter Canopy Growth har investeret massivt i overdækkede væksthuse. Canopy Growth har også et udendørs dyrkningsområde, som ifølge firmaet økonomisk set er langt mere effektivt.

Generelt har Nordamerikas største cannabisvirksomheder kæmpet, da omfanget af driften og dyrkningen langt har oversteget den faktiske udvikling i den samlede cannabisindustri. Firmaer som Canopy Growth har i den erkendelse taget skridtet ved at nedskalere for at sikre lønsomheden på både kort og længere sigt.

Nedlukningen af områderne i Aldergrove og Delta i British Columbia, der står for mere end halvdelen af Canopy Growth’s dyrkning i Canada, forventes at ville medføre en nedgang i indtjeningen på mellem 700 og 800 mio. canadiske dollars, der svarer til mellem 3,5 og 4 mia. kr., i dette kvartal, hvilket firmaet siger med stor sandsynlighed også vil medføre en gentænkning af de organisatoriske og strategiske planer, skriver CNN.

I handlen efter børsens lukning onsdag faldt værdien af Canopy med 2 pct.