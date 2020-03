Madklubben har hyret Deloitte til at finde en ny medejer til restaurantkæden.

Den succesfulde restaurantkæde Madklubben er på udkig efter en ny ejer, der kan sætte yderligere fut i væksten og måske rykke konceptet til udlandet.

Deloittes corporate finance-afdeling arbejder på et salg af selskabet, som i dag driver 25 restauranter i hovedsageligt København, men også Aarhus og Esbjerg.

Det bekræfter Madklubben-stifter og adm. direktør Anders Aagaard overfor Finans.

»Vi har i noget tid haft Deloitte tilknyttet som rådgiver. Primært fordi vi ikke ved en skid om det,« siger Anders Aagaard.

»Vi er gode til at lave mad og restauranter, men hele den her fagre verden med kapitalfonde og investorer og due dilligence - og jeg skal komme efter dig - det har vi behov for nogen til at hjælpe os med.«

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan Anders Aagaard efter gymnasiet fik smag for succes på hotel- og restaurantskolen i Schweiz.

Her endte han med skolens højeste gennemsnit og en mindeplade med sit navn indgraveret, og derfor drog han rig på selvtillid men fattig på selvindsigt til London for at åbne en restaurant på et gammelt fyrskib.

Jeg kunne godt drømme om at få nogen ombord, som har lidt bredere skuldre end mig. Anders Aagaard, stifter og adm. direktør, Madklubben

Det kostede fem års slid og lærepenge i millionklassen, inden han vendte tilbage til Danmark i 2004, hvor han svor, at han aldrig skulle arbejde i restaurationsbranchen igen.

Det varede dog ikke længe, før han sammen med to sønderjyske barndomsvenner etablerede restaurantkæden Cofoco. Uenighed om, hvem der skulle bestemme, fik vennerne til at skilles, og Aagaard stiftede Madklubben i 2007.

Her er opskriften ifølge Aagaard, at man skal lave mad, som smager godt, til fornuftige priser. Og så skal det være fede restauranter med søde mennesker, der serverer.

»Det er et forholdsvis banalt columbusæg, men det har vi gjort siden 2007, og det bliver vi ved med,« siger Aagaard.

Udover at ekspandere til andre større byer i Danmark som Aalborg og Odense, har han en ambition om rykke konceptet til udlandet.

»Godt gammelt købmandskab, hvor man laver god mad til gode priser, vil sikkert også virke i andre lande i Skandinavien og Europa,« siger Anders Aagaard.

Han havde ved udgangen af 2018 en egenkapital i sit holdingselskab på 66 mio. kr. Men størstedelen af formuen er bundet i restaurantkæden, og derfor vil han gerne have en partner med ombord.

Både for at dele risikoen og få et nyt perspektiv på forretningen, men også for at kunne fokusere på de ting, Aagaard er bedst til.

»De fleste små entreprenører og iværksættere bringer sig ofte i den situation, at man i virkeligheden ikke har hånden på kogepladen, men begge hænder, rumpetten og begge fødder plantet solidt oven på den,« siger Anders Aagaard:

»Det er fantastisk, for det gør, at man har incitament til at komme ud af fjerene om morgenen. Men man binder også hele sin pension, sin opsparing og alle sine og familiens fremtidsmuligheder op på én forretning.«

Men en investor investerer vel også i dig?

»Lige nu har jeg så mange titler på menukortet, at jeg godt kunne tænke mig lidt færre. Man bliver nødt til at skulle være god til mange ting, når man er et lille team. Det appellerer mere til mig at kunne gøre det, jeg gør allerbedst, end de 7-8 ting jeg gør, fordi jeg skal, men hvor andre i virkeligheden kunne gøre det lige så godt eller bedre end mig,« siger Anders Aagaard.

Det er uvist, hvad et evt. prisskilt på Madklubben ender på, men kæden fik et overskud på 16,1 mio. kr. i 2017 og er sammen med Cofoco blandt de største successer herhjemme.

De danske restauranter har generelt været inde i en god periode, efter at danskerne i kølvandet på finanskrisen har skruet op for forbruget af alt fra oplevelser til take-away mad. Ligesom turister i stadig større mængder er valfartet til København - i hvert fald indtil coronavirussen meldte sin ankomst.

Uanset hvad, burde et eventuelt salg gøre stifteren økonomisk uafhængig.

»Jeg kan fornemme på mange forskellige kolleger i forskellige brancher, at man har kunnet drage et lettelsens suk, når man har taget det berømte stik af bordet,« siger Anders Aagaard, som fortæller, at han har knoklet i årevis for at skabe virksomheden.

»Nu vil jeg gerne dele risikoen med nogen, men fortsætter arbejdet med det, som jeg synes er fantastisk. Som lille iværksætter kan man godt savne noget internationalt perspektiv, når man sidder om mødebordet med gode kolleger. Det bliver tit til det samme. Jeg kunne godt drømme om at få nogen ombord, som har lidt bredere skuldre end mig, og som kunne se, at det vi har gang i, er fantastisk, og noget, som de gerne vil sætte noget krudt i.«

Hvor langt er processen?

»Pas. Dit gæt er næsten lige så godt som mit for nuværende. En del har været interesserede. Vi har haft en del gode dialoger. Men for nuværende ser det ud til, at jeg stadig skal passe mit arbejde lidt endnu.«