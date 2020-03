Dansk finansmand har tjent 12 mio. kr. om dagen

Morten Hummelmoses aktiepost i kapitalfonden EQT er på få måneder blevet voldsomt meget mere værd.

De færreste danskere kender navnet Morten Hummelmose. Men den danske finansmand er på kort tid blevet styrtende rig på sin aktiepost i den svenske kapitalfond EQT. Det skriver Børsen.

Siden EQT for et halvt år siden blev børsnoteret, er aktien steget med 130 pct. Det betyder, at Morten Hummelmose, der ejer 3,2 pct. af EQT, har tjent omkring 12 mio. kr. om dagen på sine aktier.

Hans aktiepost er i dag 3,4 mia. kr. værd, skriver Børsen.

Morten Hummelmose kom til EQT i 2006 og er en af kapitalfondens danske partnere. Han bor i New York og ønsker over for Børsen ikke at kommentere udviklingen i hans privatformue.

Men faktum er, at hans aktiepost på papiret har katapulteret ham op blandt landets 40 rigeste. Sidste år var han nummer 99 på listen over Danmarks mest velhavende personer.

Morten Hummelmose må dog ikke sælge sin aktiepost nu og her. Han er, ligesom de øvrige danske partnere i EQT, bundet af en såkaldt lock up-periode. Det betyder, at han først efter tre år må sælge 25 pct. af sine aktier, yderligere 25 pct. efter fire år og de resterende 50 pct. efter fem år, skriver Børsen.

EQT blev stiftet i 1994 af den magtfulde svenske Wallenberg-familie og er i dag en af verdens største kapitalfonde. Fonden ejer bl.a. butikskæden Flying Tiger Copenhagen, Huscompagniet og flyselskabet Nordic Aviation Capital.