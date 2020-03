Spøgelsesfly over Europa vækker opsigt

Flere flyselskaber flyver med tomme fly for at beholde deres start- og landingstilladelser i lufthavnene.

Udbruddet af coronavirus, som den seneste måned har fået passagertallene til at styrtdykke og presset rejsebranchen hårdt, tvinger nu flyselskaber til at flyve med fuldstændig tomme maskiner.

Det skriver det britiske medie The Times.

Årsagen til, at flyselskaberne flyver uden passagerer, er for at beholde deres start- og landingstilladelser – også kaldt slots - i de europæiske lufthavne. Her er især de tidlige afgange attraktive for flyselskaberne at beholde.

En såkaldt 80/20-regel i EU dikterer, at luftfartsselskaber under normale omstændigheder skal benytte 80 pct. af deres slots over en periode på fem uger – ellers risikerer de at miste den til en konkurrent, skriver mediet.

Det har fået Storbritanniens transportminister Grant Shapps til at anmode Airport Coordination Ltd (ACL), der tildeler slots og håndhæver reglen i flere europæiske lufthavne, om at lempe reglerne.

»Jeg er især bekymret for, at luftfartsselskaberne kan blive tvunget til at flyve fly med meget lave belastningsfaktorer eller endda tomme for at bevare deres slots,« skriver han til organisationen.

Problemet er især, at flyvningerne skaber store omkostninger for en luftfartsindustri, som allerede er i krise som følge af virusudbruddet. Dertil kommer miljøhensyn, da flyene brænder tonsvis af brændstof af på turene.

ACL har i forvejen ladet reglen frafalde for flyvninger til og fra Kina og Hongkong efter anbefalinger fra EU-kommissionen, skriver The Times.

Avisen har været i kontakt med et flyselskab, som oplyser, at det er nødsaget til at foretage 32 flyvninger over de næste tre uger med kun 40 pct. af sæderne besat, hvilket svarer til 5.200 tomme sæder.

Den internationale luftfartsorganisation International Air Transport Association har ligeledes appeleret om at få reglen suspenderet eller ændret fra EU’s side.

Flyselskaber som British Airways, Easyjet og Ryanair har allerede aflyst flere kortdistanceflyvninger i Europa på grund af coronavirus, men selskaberne er fortsat nødt til at sende fly i luften for at overholde reglen.

Priserne for bestemte slots – især dem tidligt på dagen – er kendt for at være notorisk høje. I 2016 købte Air Oman flere morgen-slots i Heathrow Airport fra Air France-KLM for 75 mio. dollars svarende til 500 mio. kr.