Sådan beskytter de største selskaber danske medarbejdere mod corona

Virksomheder forsøger at undgå at blive hårdt ramt af virusudbrud.

I værste fald kan karantænepåbud og isolation være med til at sætte en virksomhed helt ud af spil, og flere forsøger derfor at begrænse antallet af ansatte smittet med coronavirus.

Finans bringer her et overblik over, hvordan nogle af de største danske selskaber forsøger at inddæmme smitten.

Danske Bank

Danske Bank eksperimenterer med opdeling af medarbejdergrupper, så selskabet undgår, at hele afdelinger bliver amputeret på grund af karantæne.

Det vil sige, at nogle afdelinger er blevet opdelt og samlet i grupper med få medarbejdere fra flere forskellige afdelinger.

»Vi har samtidig indført forholdsregler, der betyder, at man skal arbejde hjemmefra i 14 dage, hvis man har rejst i et af højrisiko-områderne de seneste 14 dage. Det samme gælder, hvis én fra husstanden har rejst i et af områderne,« siger Jonas Søderberg Rasmussen, chef for fysisk sikkerhed i Danske Bank.

Det anbefaler de danske myndigheder De danske myndigheder opfordrer til skærpet hygiejne med brug af almindelige desinfektionsmidler samt ophængning af Sundhedsstyrelsens informationsmateriale. Herudover opfordrer myndighederne til løbende information af medarbejdere om udviklingen af coronavirus, og hvordan de skal forholde sig til denne. Ved arrangementer med 1.000 eller flere deltagere opfordrer regeringen til at aflyse eller udskyde arrangementet. Samt at virksomheder forholder sig til smitterisiko ved andre større arrangementer. Erhvervsstyrelsen har ikke lovmæssig hjemmel til at udskyde hverken generalforsamlinger eller selskabernes godkendelse og indsendelse af årsrapporter. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog, at virksomheder anvender muligheden for at opfordre personer som ikke kan deltage til at brevstemme eller give fuldmagt, samt at virksomheder med mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling anvender muligheden for dette. Kilde: Erhvervsstyrelsen

Ved forretningsrejser til udlandet skal rejsen først vurderes til at være forretningskritisk og godkendes skriftligt af ledelsen. Danske Bank opfordrer også ansatte til at udvise ekstra forsigtighed ved private rejser.

Derudover har banken opfordret samtlige aktionærer til at blive hjemme fra generalforsamling næste uge. Banken har i stedet forlænget fristen for brevstemmer.

Carlsberg

Hos Carlsberg har man på nuværende tidspunkt tre personer i karantæne og føler sig derfor ifølge pressechef for Carlsberg i Danmark, Kasper Elbjørn, »ikke særlig hårdt ramt«.

På selskabets danske arbejdspladser er der indført yderligere forholdsregler om hygiejne i form af eksempelvis vådservietter på skriveborde og indskærpet rengøring af bryggeriet.

»Vi følger myndighedernes anbefalinger og retter os efter dem, hver gang de ændrer forholdsreglerne. I dagligdagen har vi mere fokus på hygiejne end normalt, både på vores bryggerier og kontorer, men derudover stoler vi på myndighedernes anbefalinger,« siger Kasper Elbjørn.

Carlsberg planlægger fortsat at afholde generalforsamling midt i marts samt åbningen af selskabets nye hovedkontor få dage senere.

ISS

»Vi har en dobbelt opgave i at passe på andre med rengøring og desinfektion og samtidig passe på vores egne medarbejdere. Det er en vigtig balance både at opretholde samfundskritiske opgaver og tage vare på medarbejdere,« siger Pernille Storm-Larsen, der er direktør på området Corporate Affairs & Excellence Centre.

I udgangspunktet følger ISS regeringens anbefalinger, men efter det første danske tilfælde af coronavirus nedsatte de en beredskabsorganisation, der konstant opdaterer og udvikler handleplaner, som kan udvides efter behov.

Der er bl.a. lavet opdaterede instruktioner, så medarbejderne er klædt på til at beskytte sig selv og kunderne.

I hovedsædet med 300 medarbejdere er der taget særlige forholdsregler omkring nogle kritiske funktioner. Det er f.eks. lønafdelingen, som 7.500 ansatte er afhængige af.

Herudover krydstrænes flere medarbejdere med et særligt ansvar, så ISS stadig er i stand til at varetage »samfundskritiske opgaver« i tilfælde af sygdom.

Mærsk

Mærsk tilskynder ansatte at undgå rejser, hvis det ikke er forretningskritisk. Forretningskritisk definerer selskabet som, at det vil betyde en væsentlig påvirkning af medarbejdere, sikkerhed, operationer eller økonomisk forretning, hvis rejsen ikke gennemføres.

Transportselskabet har været stærkt påvirket af coronavirus. Topchef Søren Skou meddelte allerede i sidste måned, at man forventede at blive negativt påvirket af udbruddet i februar og marts. I øjeblikket har Mærsk en forventning om et driftsresultat for 2020 på 5,5 mia. dollar, hvilket ligger 300 mio. dollar lavere end resultatet for sidste år.

Mærsk arbejder på beredskabsplaner på tværs af organisationen, som de er klar til at aktivere, hvis det bliver nødvendigt. Det gælder blandt andet det at sikre, at medarbejdere kan arbejde hjemmefra, hvis Mærsk helt eller delvist bliver nødt til at lukke kontorer ned. Mærsk har begrænset deltagelser i møder.

»Vi fortsætter med at følge situationen tæt for bedst muligt at kunne beskytte vores medarbejderes helbred, mens vi arbejder for at sikre, at vores kunders forretninger på virkes mindst muligt,« skriver Mikkel Elbek Linnet, som er senior press officer, i et mailsvar.

Andre selskaber

Ifølge Børsen har Pandora besluttet, at der ikke må afholdes fysiske møder med mere end 30 deltagere, og at kantinens buffet er blevet droppet på hovedkontoret i København, hvor der er 500 ansatte.

»Vi har indført et “grab-and-go-koncept”, hvor medarbejderne kan komme og hente en frokostboks. Så undgår vi at samle for mange mennesker på et sted, og så skal folk ikke røre de samme ting i forbindelse med buffeten,« siger pressechef i Pandora, Johan Melchior, til Børsen.

Coloplast har 10 pct. af sin produktion i Kina og melder om begrænset påvirkning fra coronavirus til Børsen. Udover rejserestriktioner og oplysning af medarbejdere, opererer Coloplast med normal drift.

I kritisk ramte områder som Kina, foretager Lego tjek for febersymptomer blandt de ansatte, men situationen i Danmark har endnu ikke nået et omfang, hvor man tager den slags tiltag i brug.

Herudover følger Lego de lokale myndigheders retningslinjer og har forbudt rejse til områder som Iran, Italien, Kina og Sydkorea, bedt ansatte om at blive hjemme i 14 dage efter hjemvendelse fra et af de ramte områder, samt frarådt private rejser til udlandet.

Flere andre selskaber meddeler, at de konkrete tiltag er meget geografisk betinget, og at det som hovedregel er de lokale myndigheders anbefalinger, der bliver fulgt.