Martin Thorborg har sendt alle sine ansatte hjem

Det skal forhindre, at der udbryder coronasmitte på kontoret.

Den danske erhvervsmand og it-millionær Martin Thorborg tager ingen chancer. I hvert fald ikke når det handler om coronavirussen, som lige nu er et altoverskyggende tema blandt danske virksomheder.

Martin Thorborg har bedt alle sine 40 ansatte i it-firmaet om at arbejde hjemmefra de næste 10 dage for at undgå smittefaren ved coronavirussen. Det skriver Computerworld.

»Vi har taget beslutningen i ledergruppen. Som it-virksomhed fungerer alle vores funktioner hjemmefra uden undtagelse - selv supporten,« siger Martin Thorborg til Computerworld.

Han understreger, at der ikke er tale om en karantæne på grund af smittede ansatte, men udelukkende forholdsregler for at undgå, at ansatte bliver smittet. Og han er ikke bekymret for, at beslutningen om at sende alle ansatte hjem vil skade virksomheden.

Martin Thorborg var med til at stifte Dinero i 2010 og er selskabets direktør. Dinero står bag et populært regnskabsprogram, som benyttes af en lang række virksomheder, og overskuddet i virksomheden var sidste år på 22,6 mio. kr. før skat.

Dinero blev i 2016 solgt til den norske it-koncern Visma i en handel, der indbragte Martin Thorborg knap 42 mio. kr. Han ejede en tredjedel af Dinero.

I Danmark er 340 mennesker nu bekræftet smittet med coronavirus, og over 1.100 er i karantæne. Den hastige spredning smitter også af på arbejdsgangene i erhvervslivet, hvor virksomheder har udstedt en lang række direktiver og forholdsregler.

Butikker er blevet lukket, rejser aflyst, frokostbuffetter udskiftet med portionsanretninger osv. Derudover en ansatte i en del virksomheder blevet bedt om så vidt muligt at arbejde hjemmefra.

Hos prissammenligningstjenesten Pricerunner har man valgt at dele medarbejderstaben op i to hold. Det betyder at halvdelen af medarbejdere skal arbejde hjemmefra, mens den anden halvdel er på virksomhedens kontor i Nykøbing Falster.

Medarbejdere arbejder hjemme en uge ad gangen, hvorefter de møder ind på kontoret. Det andet hold arbejder derefter hjemme.