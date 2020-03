Danish Crown ordreindgang fra de danske detailkæder er i nat fordoblet. Slagterikoncernens topchef understreger, at varerne bliver leveret - alle fabrikker kører på maksimal kapacitet.

Ordrerne fra de danske detailkæder er i nat væltet ind hos Danish Crown.

Slagterigiganten har modtaget dobbelt så mange bestillinger som normalt fra det danske hjemmemarked. Her forsøger detailkæderne at forebygge, at de seneste døgns opptræk til hamstring resulterer i tomme hylder.

Danish Crowns adm. direktør, Jais Valeur, oplyser, at slagterigiganten nu har skruet helt op for produktionen for at levere alle de varer, som de danske kunder efterspørger.

»Vores slagterier og forædlingsfabrikker kører ikke alene som sædvanlig - vi kører på fuld kraft, der hvor det drejer sig om det danske marked,« siger Jais Valeur.

Hans sælgere mødte i morges ind til en bunke af ordre, der sjældent er set større.

»Vores ordreindgang fra de danske supermarkeder er her til morgen oppe 100 pct. Og det kan vi godt følge med til. Vi har superfleksible medarbejdere og føler en samfundspligt til at sørge folk ikke oplever en mangelsituation, der kan føre til panik,« siger Jais Valeur.

Han fortæller, at der er lagt flere arbejdstimer ind på slagterierne, fordi medarbejderne har indvilget i at arbejde over og samtidig er nogle af skifteholdene udvidet.

»Vi har de nødvendige mængder af råvarer til at dække efterspørgslen. Husk på, at vi har en enorm eksport, hvor forsyningskæderne er lange og med indbyggede lagre. Det giver en fleksibilitet, som vi udnytter her. Vi er så store på eksport, at vi i den her situation sagtens kan flytte nogle mængder ind på det danske hjemmemarked.,« fortæller Jais Valeur. Under normale omstændigheder bliver mere end 80 pct. af Danish Crowns produktion eksporteret.

Jais Valeur tilføjer, at det stigende salg til dansk detailhandel delvist bliver udlignet af et noget lavere salg til hoteller og restauranter.

Hos Arla Foods understreger adm. direktør Peder Tuborgh, at mejerikoncernen er i stand til at sikre forsyningerne til de danske forbrugere:

»Hele vores produktionsapparat kører som vanligt og vi skal nok sørge for at holde kølediskene i de danske supermarkeder fyldte. Vi sælger rigtigt meget mælk i Danmark lige nu, og vores mejerier kan sagtens følge med efterspørgslen. Vores medarbejdere er meget bevidste om, at vi har en særlig opgave i at sikre fødevareforsyningen,« siger Peder Tuborgh.