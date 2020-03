De voldsomme udbrud af coronavirus i Europa rammer nu svineproducenternes indtjening. Danish Crown sænker fra næste uge svinenoteringen.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Den hastige spredning af coronavirus i Europa tager nu toppen af indtjeningsfesten hos de danske svineproducenter.

Slagterikoncernen Danish Crown sænker fra næste uge svinenoteringen med 30 øre pr. kilo, og det sker med henvisning til coronavirussen.

»Salget til foodserviceindustrien (hoteller, restauranter osv., red.) er helt naturligt hårdt ramt. Der er stort set ingen, der spiser ude i store dele af Europa. Eksempelvis er skisportsstederne - som normalt er den store aftager på denne årstid - mere eller mindre affolkede,« oplyser Lars Albertsen, global salgsdirektør i Danish Crown.

Det skal understreges, at faldet i svinenoteringen kommer på et tidspunkt, hvor svinekødsafregningen til landmændene er den højeste i 30 år.

Det er først og fremmest det voldsomme udbrud af svinepest i Kina, som har drevet Danish Crowns indtjening op i de højeste luftlag i årtier. Udbruddet har kostet op mod 200 mio. grise livet, hvilket har medført, at de kinesiske indkøbere har støvsuget verdensmarkedet for svinekød. Danish Crown er et af de slagteriselskaber, der har fået mest ud Kinas importboom, fordi selskabets fabrikker og frysehuse på forhånd var godkendt og havde adgang til at sælge til Kina.

»Vores stærke eksport til Asien giver os en fordel lige nu, for den gør os markant mindre sårbare i den nuværende situation. Der er dog i et vist omfang pres på priserne i Europa. Det skyldes i vid udstrækning, at der i øjeblikket ikke eksporteres de mængder ud af Europa, som vi så for bare en eller to måneder siden,« vurderer Lars Albertsen.

Den vigende eksport af svinekød ud af Europa skyldes blandt andet, at nogle slagteriselskaber mangler kølecontainere. Årsagen er, at mange containere har været strandet på havnene i Kina, hvor logistikken i en periode har været lammet af coronaudbruddet. I modsætning til nogle af konkurrenterne har Danish Crown formået at opretholde eksporten til Kina, hvilket blandt andet kan hænge sammen med, at selskabets kunder derude er nogle af de største og stærkeste aktører i markedet - herunder den statslige gigant Cofco.

I Europa kan Danish Crown dog ikke helt undgå at blive påvirket af blandt andet faldet i salget til hoteller og restauranter. Til gengæld har Danish Crown opretholdt den store eksport af skinker til norditalienske fødevarevirksomheder.

»Øjebliksbilledet er faktisk ganske positivt. Vi bruger meget tid på at koordinere med vores kunder, og foreløbig får vi leveret stort set alt det, vi har solgt. Til trods for, at Europa er ramt af corona-virussen, er vi hjulpet af, at myndighederne har fokus på at sikre forsyningen af fødevarer,« siger Lars Albertsen.

Det seneste døgn er de danske forbrugere begyndt at hamstre fødevarer, hvilket har fået ordrerne til at vælte ind hos Danish Crown. Ordreindgangen fra danske supermarkeder er fordoblet, men Danish Crowns topchef Jais Valeur har forsikret, at slagterikoncernen kan levere alle de varer, der er brug for. Lige nu arbejder de afdelinger i Danish Crown, der supporterer den danske dagligvarehandel derfor med maksimal kapacitet.