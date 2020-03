Mads Nipper foreslår, at de stærkeste virksomheder fremrykker betaling til bl.a. luftfarten for ydelser, de endnu ikke har fået.

Mens Christiansborg forhandler nye hjælpepakker og lønkompensation til de virksomheder, der er hårdest ramt af coronakrisen, opfordrer Grundfos’ topchef Mads Nipper til, at også erhvervslivets civilsamfund giver en hånd.

På Linkedin foreslår Mads Nipper en koordineret indsats, hvor de stærkeste virksomheder på tværs af brancher frivilligt fremrykker en del af betalingen for kommende forretningsrejser for at øge den finansielle ilttilførsel til rejsebranchen.

Nipper konstaterer, at coronakrisens restriktioner på rejser vil have ubærlige konsekvenser for industrier som luftfarten og hotelbranchen og opfordrer regeringer i alle lande til at støtte de hårdest ramte brancher.

»Men hvorfor ikke også vise solidaritet på tværs af brancher og orkestrere, at andre virksomheder, som er mindre hårdt ramt (på trods af den dybe krise) kan forudbooke og -betale en del af den rejseaktivitet, vi forhåbentlig kan genoptage om nogle måneder? Jeg tror, at mange virksomheder - blandt dem Grundfos - ville overveje dette positivt,« skriver Mads Nipper.

Han opfordrer erhvervsorganisationerne til at arbejde for en udbredelse af denne type af solidariske tiltag på tværs af erhvervslivet.

Opråbet kommer efter, at en række luftfartselskaber og hotelkæder har sendt nødsignaler om alvorligt anspændt økonomi og fyringsrunder under opsejling blot få dage inde i den verdensomspændende coronakrise.