Paustian er kommet ud af det seneste regnkabsår med et »klart utilfredsstillende« underskud.

Den danske møbelvirksomhed Paustian har mere end 14-doblet underskuddet.

Tabet i det seneste regnskabsår var på 20 mio. kr. mod et underskud på 1,4 mio. kr. året forinden. Det viser et nyt regnskab fra Paustian.

Resultatet bliver kaldt »klart utilfredsstillende« og er det femte underskud i træk. Tilmed er underskuddet det største for Paustian i nyere tid.

»Men samlet skal det (resultatet, red.) bedømmes ud fra de meget betydelige omkostninger, der er afholdt i brandudvikling, digitalisering og ikke mindst udvikling af nye produkter,« står der i regnskabet.

Finans har henvendt sig til sig Frantz Longhi, der er Paustians adm. direktør og største aktionær. Men han har endnu ikke besvaret henvendelsen.

Paustians nye regnskab er aflagt for en periode, der ligger før den nuværende coronakrise, så hvordan den påvirker den tabsramte møbelvirksomhed vides ikke, for krisen er ikke nævnt med et ord i årsregnskabet.

Paustian blev grundlagt i 1964 af Ole Paustian, der ikke længere er en del af virksomheden. Møbelhuset, der har butikker i København og Aarhus, sælger udover møbler også lamper og andet design. Det sker gennem førnævnte butikker, forhandlere, digitalt salg og erhvervsvirksomheder.

Ejerskabet af Paustian-kæden er i dag delt mellem Frantz Longhi, der ejer halvdelen, og Finn Rants og Bent Borch-Christensen, der ejer den resterende halvdel.

Møbelhuset er især kendt for sin beliggenhed på Nordhavn i København i en bygning, der er tegnet af Jørn Utzon.