Mads Nipper opfordrer erhvervsledere til samfundssind: Hjælp de små virksomheder

Stærke virksomheder skal hjælpe de små, som er presset på likviditeten, mener Grundfos' topchef Mads Nipper. Han har kontaktet DI og Dansk Erhverv, som har responderet positivt på forslaget.

Hvad kan vi gøre for at give en håndsrækning til andre?

Sådan spørger Grundfos’ topchef, Mads Nipper, sig selv og andre erhvervsledere, der er privilegerede nok til at være blandt de stærkeste i flokken af virksomheder, som alle lige nu går igennem den verdensomspændende coronakrise.

»Vi er nødt til som virksomhed, der trods alt er mindre presset end andre, at tænke over, hvad vi kan gøre, uden at det markant øger risikoen for os selv,« siger Mads Nipper.

Topchefen offentliggjorde i weekenden et indlæg på Linkedin, hvor han opfordrer til, at de stærkeste virksomheder frivilligt booker og forudbetaler kommende forretningsrejser for at give rejsebureauer og flyselskaber penge i kassen. Men det er blot et eksempel, forklarer Mads Nipper.

Selv er Grundfos i gang med at kortlægge, hvilke mindre leverandører pumpegiganten kan fremrykke betalingerne til, så de kan få en indsprøjtning til den pressede likviditet.

Men de forskellige tiltage skal gennemføres med omtanke. Det handler ikke om at skyde millioner efter akut konkurstruede virksomheder, lyder det fra Mads Nipper.

»Der er rigtig mange virksomheder, hvis likviditet er presset ud over alle grænser. Vi har ikke sat den konkrete grænse, men vi vil fremrykke betalingerne til vores små leverandører. Det mener jeg, mange kunne gøre,« siger Mads Nipper og kommer med en klar opfordring til sine kolleger:

»Jeg opfordrer til et samfundssind, hvor vi alle sammen - specielt dem af os, der ikke er vanvittigt akut presset - overvejer, hvad vi kan gøre for at give en håndsrækning til virksomheder, som er mere presset og har mere brug for hjælp.«

Landets erhvervsdrivende navigerer i øjeblikket i maksimal kompleksitet. Ingen har tidligere stået i en lignende situation, og mange er midt i en overlevelseskamp.

Er man ikke midt i en dødskamp - som mange virksomheder i rejsebranchen er - handler det for virksomhedsledere lige nu først og fremmest om at holde fokus på medarbejdere. Og det er ifølge Mads Nipper den rigtige prioritering, som han også selv følger i Grundfos.

»Man er nødt til at tage det i prioriteret rækkefølge: Først og fremmest er vi nødt til at give absolut førsteprioritet til vores medarbejdere. Dernæst handler det om at opretholde operationel integritet, så virksomheden kører, og vi producerer, distribuerer og servicerer vores pumper.«

Først når der er styr på medarbejdere og driften er det relevant at se på, hvad man kan gøre i forhold til samfundssindet, forklarer Mads Nipper.

»Jeg mener, man skal forsøge at komme så langt ned ad den liste som muligt. Jeg forstår godt, at Rickard Gustafsson fra SAS ikke sidder og tænker på samfundssind. Han tænker selvfølgelig på overlevelse af selskabet,« siger Mads Nipper.

Grundfos er en af landets fondsejede virksomheder, som er finansielt privilegeret ved at være gældfri og med hvad Mads Nipper kalder et fornuftigt milliardbeløb i umiddelbar beredskab. Selskabet er med andre ord rustet til at stå imod selv alvorligt stormvejr.

Men batter det, at Grundfos og Mads Nipper forudbetaer 10 millioner kroner for flybilletter til SAS? Nej, lyder svaret fra Nipper. Det batter først noget, hvis andre gør det samme.

»Hvis sådan et initiativ skal have gang på jord, skal det sættes i system, så det er mange virksomheder, der står sammen om det. Lego, Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss, og hvad vi ellers hedder alle sammen,« siger Mads Nipper.

Grundfos-chefen er i dialog med både Dansk Industri og Dansk Erhverv om at søsætte et system, og ifølge Nipper har de to organisationer responderet positivt.

»Jeg håber og tror på, det er noget, der bliver samlet op. Jeg tror, det vil øge sammenhængskraften og vores evne til som samfund at komme igennem det her. Hvis alle virksomheder af en hvis størrelse gør noget for at hjælpe de mindre, tror jeg, det bidrager til, at katastrofen bliver mindre for samfundet,« lyder det fra Mads Nipper.