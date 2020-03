Skattestyrelsen til selvstændige: Du har indtil kl. 16 til at undgå skattebetaling

140.000 personligt ejede virksomheder skal betale den næste b-skatterate på fredag. Nu fortæller Skattestyrelsen, hvordan de kan udskyde den.

Skattestyrelsen forsøger at hjælpe små erhvervsdrivende til at forbedre deres likviditet ved at vejlede dem i, hvordan de undgår at blive trukket for b-skat.

Folketinget har i forvejen udskudt fristerne for indbetaling af moms og skat, men det gælder kun for april og maj, og fredag forfalder den næste rate for b-skattebetalinger for omkring 140.000 personligt ejede virksomheder.

Men denne betaling kan undgås, og på sin hjemmeside fortæller Skattestyrelsen hvordan.

Ifølge styrelsen skal virksomhederne senest kl. 16 ændre deres forskudsopgørelse.

Når man ikke det, er det en mulighed at kontakte sin bank efterfølgende for at få pengene tilbageført, oplyser Skattestyrelsen.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel oplyste Skattestyrelsen, at man også kunne slette sin Betalingsservice-aftale, men den metode er ikke gangbar, har styrelsen efterfølgende oplyst.

Skattestyrelsen oplyser, at den på et senere tidspunkt vil have ringe- og vejledningskampagner over for virksomhederne med henblik på at ændre forskudsopgørelser eller tilmelde Betalingsservice igen.

»Som alle andre er vi selvfølgelig også optagede af, at Danmark kommer så smertefrit gennem denne helt helt usædvanlige situation. Hvis disse løsninger gør, at nogle enkeltmandsvirksomheder kan komme lettere gennem den kommende tid, ville det da være mærkeligt ikke at forsøge at få det til at lykkes, naturligvis inden for den lovgivning vi som myndighed er underlagt,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

Chefkonsulent i BDO Henning Boye Hansen er positiv over for tiltaget.

»Vi undersøgte det i sidste uge og fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Nu har styrelsen så alligevel åbnet for muligheden, og det er naturligvis godt, men der gælder jo det det samme som med de øvrige fristudskydelser, nemlig at det ikke løser de reelle problemer. Problemet er jo, at virksomhederne ikke tjener nogen penge,« siger han.

På et pressemøde klokken 12 onsdag vil finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsentere initiativer, som skal hjælpe de selvstændige.