To danske lufthavne er lukket

Andre har sendt en stor del af de ansatte hjem.

Indstillingen af stort set alle flyruter og de omfattende tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus i Danmark har nu fået to af landets lufthavne til at lukke helt ned.

Det skriver branchemediet check-in.dk.

Det drejer sig om de offentligt ejede lufthavne i Esbjerg og Sønderborg, som nu er gået over til såkaldt PPR-drift. Det vil sige, at de kun åbnes for trafik efter forudgående varsel fra piloter eller flyselskaber.

I Sønderborg Lufthavn er samtlige ansatte sendt hjem. I Esbjerg beholder man enkelte medarbejdere på vagt for at hjælpe med helikopterflyvningerne til og fra Nordsøen.

Aalborg Lufthavn har hjemsendt 250 ansatte, hvilket svarer til 85 pct. af den samlede medarbejderstab. Billund Lufthavn forventer at lukke ned for al passagertransport, når alle danskere er kommet hjem.

Københavns Lufthavn har sendt over halvdelen af sine ansatte hjem og har lukket to startbaner, som nu bruges til at opmagasinere parkerede fly.

Coronavirussen har sat en stopper for stort set al rute- og chartertrafik. Derfor står flere af landets lufthavne nærmest tomme hen.

SAS har sløjfet samtlige sine ruter med undtagelse af indenrigsruten Aalborg-København. Fra næste uge er det den eneste rute tilbage i hele Aalborg Lufthavn, skriver check-in.dk.