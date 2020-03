Salget står stille i store dele af tøjbranchen rundt om i Europa. Det reagerer den danske storkoncern Bestseller på runde, så 15 pct. af de ansatte her i landet afskediges.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Den danske modekoncern Bestseller skærer ned og afskediger 750 ansatte her i landet.

Det har selskabet, med Anders Holch Povlsen som ejer og adm. direktør, meddelt de ansatte fredag formiddag.

Bestseller oplyser, at den krise, som er opstået efter coronaudbruddet, betyder, at 750 af de 4.800 ansatte her i landet er opsagt.

»Afskedigelsen sker som følge af et markant svigtende salg og pludselig manglende likviditet i hele detailledet globalt. Afskedigelserne sker primært blandt kollegerne på kontorerne i Danmark. Dertil kommer afskedigelser internationalt,« skriver Bestseller i en meddelelse.

Koncernen med 20 modemærker - bl.a. Jack & Jones, Vero Moda, Vila og Only – sælger tøj på 70 markeder rundt om i verden. Koncernen er med blandt de store i den globale branche. Den har både engrossalg til 1.500 eksterne kunder rundt om på kloden - samt afsætning gennem ca. 2.500 egne butikker i 38 lande.

Koncernen Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker - bl. a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. 2.750 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 20.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber - bl. a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 7.000 butikker rundt om i mere end 500 kinesiske byer.

En lang række af de butikker er lige nu lukket. I flere europæiske lande er der aktuelt krav om, at alle butikker, som ikke sælger dagligvarer eller medicin, skal være lukket i en periode for at stoppe smittespredningen. Her i landet gælder det også butikker i danske storcentre.

»Vi er alle havnet i en helt ufattelig situation, som lige nu rammer samfundet omkring os. Både det nære, men også det globale. Det handler først og fremmest om at redde menneskeliv, hvilket vi alle har den dybeste respekt og sympati for,« skriver Anders Holch Povlsen i en presse meddelelse.

Han fastslår, at koncernen er »i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os«.

Men med en situation, hvor markedet er gået i stå både i egne butikker og hos engroskunderne på tværs af alle markeder er det ifølge Anders Holch Povlsen blevet meget vanskeligt.

»I løbet af blot et par uger er vi gået fra udsigten til det stærkeste regnskabsår nogensinde, til at havne i en dyb krise. Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark,« udtaler Bestseller-ejeren.

Han fastlår, at reduktionen i arbejdsstyrke på ca. 15 pct. i Danmark, skal »ses som et bevis på, at vi fortsat har tro på fremtiden, og sammen vil vi kæmpe for at komme tilbage og genskabe virksomheden«.

Tidligere på ugen valgte DK Company, som er nummer to blandt de danske modeselskaber efter Bestseller, at afskedige 125 ansatte som konsekvens af coronakrisen.