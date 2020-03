Bestseller-ejers formue svinder ind - ryger ud af liste over verdens rigeste

Anders Holch Povlsens koncern Bestseller er »i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os«. Samtidig taber han store summer på andre aktieposter.

Anders Holch Povlsen var på et tidspunkt Danmarks mest velhavende person. Men nu er formuen alvorligt på skrump som følge af coronakrisen.

For blot to uger siden var Holch Povlsen placeret som nummer 392 på den anerkendte liste over verdens rigeste hos Bloomberg med en anslået formue på 35 mia. kr.

En uge senere faldt han til nummer 468 med en formue på 27,4 mia. kr. Nu er Holch Povlsen så røget helt ud af listen, der tæller 500 personer.

Den nuværende nummer 500 har en estimeret formue på 23,8 mia. kr., og dermed er der barberet mindst 11,2 mia. kr. af Holch Povlsens papirværdi på bare to uger, ifølge Bloomberg-opgørelsen.

Med andre ord er danskeren blevet mindst en tredjedel mindre værd på 14 dage.

Store kursfald hos modevirksomhederne Asos og Zalando, hvor Holch Povlsen har større ejerandele, gør især et stort indhug i formuen.

Den seneste måned er aktierne i Asos og Zalando faldet med henholdsvis 60 og 35 pct. Siden begyndelsen af denne måned er Holch Povlsens aktier i de to modevirksomheder faldet med over 5 mia. kr. i værdi ifølge Finans’ beregninger.

Samtidig er Holch Povlsen-familiens livsværk, modekoncernen Bestseller, lige nu »i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os«, som Anders Holch Povlsen formulerede det fredag.

Bestseller Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker – bl.a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.



Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. 2.750 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 20.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber – bl.a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 7.000 butikker rundt om i mere end 500 kinesiske byer.

Bestseller fyrede i den forbindelse 750 medarbejdere i Danmark, og samtidig er koncernen også begyndt at skære ned i udlandet. Mandag har Bestseller ligeledes sendt yderligere 2.400 danske medarbejdere midlertidigt hjem for at få del i hjælpepakker i ind- og udland.

Holch Povlsen fortalte i sidste uge til Finans, at situationen er »hammeralvorlig«, »uvirkelig«, og at hver arbejdsdag i øjeblikket koster Bestseller 100 mio. kr. i forpligtelser til huslejer, leverandører og lignende.

»Vi ser ind i en helt anden fremtid, end vi troede for et par uger siden. Bestseller er en dansk virksomhed, som arbejder internationalt. Lige nu er der ingen omsætning eller indtægter hos en masse butikker og kunder. (...) Det kan mærkes dybt,« sagde Anders Holch Povlsen.

Udover Bestseller, Asos og Zalando har Anders Holch Povlsen ejerandele i et utal af virksomheder både i Danmark og udlandet.