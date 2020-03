Comwell hotelkæden afskediger 250 medarbejdere efter at have lukket mere end halvdelen af hotellerne. Værelser og mødelokaler står tomme.

Hotelkæden Comwell fyrer 250 medarbejdere som en direkte konsekvens af coronakrisen.

»Regeringens udspil om lønkompensationen er god, men det er desværre ikke tilstrækkeligt for alle i vores branche,» siger Peter Schelde, koncernchef i Comwell Hotels.

Kæden meddelte i sidste uge, at man lukkede over halvdelen af Comwells hoteller i Danmark på grund af den ekstraordinære situation, der betyder masser af tomme værelser og mødelokaler på hotellerne.

Derfor har Comwell-koncernen i dag varslet kollektive afskedigelser af 250 medarbejdere overfor de regionale arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelserne er fordelt ud over koncernens 15 hoteller og Centralværkstedet i Aarhus og rammer alle faggrupper. I sidste uge meddelte Comwell, at de grundet de skærpede påbud, måtte lukke 8 af de danske hoteller.

»Denne situation har ramt vores branche meget hårdt. Vi har mistet mere end 90 pct af omsætningen på mindre end to uger, og selvom vi er en stor og økonomisk velfunderet virksomhed og har gjort alt for at holde hånden under vores medarbejdere, så ser vi os nødsaget til at iværksætte afskedigelser,« siger Peter Schelde.

Han tilføjer, at det er specielt vanskeligt at forudsige længden af krisen, og derfor er modellen med lønkompensation i en periode ikke tilstrækkelig.

»Vi er desværre nødt til at handle proaktivt i forhold til at tilpasse vores omkostninger. Dels for at sikre at vores forretning kan fortsætte under de nuværende omstændigheder, men også for at Comwell kan stå så stærkt som muligt, når vi en gang kommer over coronakrisen,« siger Peter Schelde.

Han håber, at Comwell på den anden side af krisen, når situationen er normaliseret, kan genansætte afskedigede medarbejdere.