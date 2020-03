Stor dansk maskinhandler begæret konkurs

Efter 92 år har ledelsen i Hjallerup Maskinforretning indgivet konkursbegæring. En række mistede forhandleraftaler har fået forretningen til at kollapse.

En af Danmarks største forhandlere af landbrugsmaskiner har begæret sig selv konkurs. Det skriver Landbrugsavisen.

Det drejer sig om Hjallerup Maskinforretning med fire afdelinger og næsten 100 ansatte.

Hen over weekenden lukkede Hjallerup Maskinforretning uventet sin forretning på grund af »uforudsete hændelser,« som det fremgik på virksomhedens hjemmeside. Og nu har ledelsen begæret den 92 år gamle forhandler konkurs.

Den udløsende årsag til konkursen er, at Hjallerup Maskinforretning mistede sin forhandleraftale med traktormærket Massey Ferguson. Kort forinden var aftalen om at forhandle Valtra og Fendt-traktorer også røget.

Dermed kollapsede forretningsgrundlaget, og cirka 80 ansatte står nu til at miste deres arbejde. Alle fire afdelinger rundt om i Jylland holder lukket, indtil en kurator er udpeget i skifteretten, skriver Landbrugsavisen.

Hjallerup Maskinforretning blev grundlagt i 1928 og var indtil for kort tid siden en af landets største forhandlere af Massey Ferguson, Fendt og Valtra-traktorer.

Selskabet havde i seneste regnskabsår et underskud på 1,5 mio. kr. og skulle om få dage have aflagt regnskab for 2019.