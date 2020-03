Danske leverandører til oliesektoren er sendt til tælling af coronakrisen og et styrtdyk i olieprisen. Vejen ud af problemerne er længere og sværere end for andre brancher, lyder det fra en række selskaber.

En kritisk kombination af coronakrise og styrtdyk i olieprisen har sendt de danske leverandører til oliebranchen ud i massive problemer. De skrappe tiltag for at bekæmpe coronavirussen afskærer selskaberne fra deres kunder, og samtidig tegner den rekordlave oliepris til at udløse langsigtede barberinger i oliesektoren.

»Situationen er meget uheldig for os. Vores aktivitetsniveau er gået 70 pct. ned. Og det er, fordi vores kunder ikke tillader, at vi kommer på besøg i deres virksomheder,« siger Jens Peder Thomsen, adm. direktør i Ocean Team Group, der er specialist i at rense kilometerlange hydraulikrør, som benyttes i offshore-sektoren.

En stribe leverandører til oliesektoren fortæller om et styrtdyk i aktiviteten, fordi medarbejdere, der bl.a. udfører service på boreplatforme eller træner personalet, ikke længere har adgang til produktionsstederne som følge af coronakrisen. Samtidig har olieselskaberne sænket deres bemanding til et absolut minimum, og alle ikke-kritiske vedligeholdelses- og reparationsopgaver er afblæst.

»Situationen er kritisk på den måde, at det påvirker aktiviteterne i Danmark og en lang række lande, og vi er som alle andre i servicesektoren påvirkede af det. Vi har bl.a. lukket vores træningscenter i Danmark,« siger Torben Harring, direktør i Relyon Nutec, der leverer sikkerhedstræning til energisektoren og maritime virksomheder.

Frygten er, at de aktuelle problemer vil få store, langsigtede konsekvenser. Stridigheder blandt de olieproducerende lande har udløst markante olieprisfald, og det vil give sektoren udfordringer, også på den anden side af coronakrisen, lyder vurderingen.

»Hvis denne oliepris bider sig fast, og den havner på 20 dollars i lang tid, er der nogle olieproduktionsformer, der ikke kan klare sig. Det vil gøre, at olieselskaberne vil lukke nogle aktiviteter ned, og det vil klart påvirke os,« siger adm. direktør Claus Omann fra Macartney, der leverer elektriske systemer, kabler og en række andre løsninger til energisektoren.

Olie- og gassektoren i Danmark understøtter 26.000 danske job, der ifølge brancheorganisationen Olie Gas Danmark er de mest værdiskabende på det danske arbejdsmarked. Statens skatteindtægt fra olie og gas var i 2018 på over 8 mia. kr.

Opfattelsen blandt de danske leverandører er, at olieselskaberne aktuelt holder produktionen kørende, men at den lave oliepris på sigt kan føre til permanente nedskæringer i aktiviteten.

»De får under det halve af prisen på den vare, de producerer, og det gør, at indtjeningen er lav. Og det gør, at de er nødt til at revurdere deres situation. Det er min fornemmelse, at det er det, der foregår lige nu,« siger Jesper Høj-Hansen, adm. direktør i den danske division af Norsea, der leverer en stribe serviceydelser til offshore-sektoren, bl.a. transport og mad.

Jesper Høj-Hansen forventer derfor en forlænget effekt af den aktuelle krise.

»Vores bekymring er, at det trækker en lang hale efter sig, fordi olieprisen er lav. Det gør, at energiselskaberne vil fastholde en lavere aktivitet på vedligehold og reparationer offshore, når man er i en situation hvor man ikke kan bruge så mange penge,« siger Jesper Høj-Hansen.

Norsea opsagde i sidste uge 10 af de i alt 260 medarbejdere som følge af de aktuelle udfordringer. Overalt i branchen forsøger man at sende medarbejdere på ferie og afspadsering for at undgå fyringer.

»Vi har sendt størstedelen af vores styrke hjem. Vi har kun 4-5 mand på arbejde, alle funktionærer er sendt hjem til hjemmekontorplads, og alle teamlederne er hjemme for at komme rundt med ferie og afspadsering,« siger Jens Peder Thomsen fra Ocean Team Group.

En af de store olieproducenter i Nordsøen, franske Total, har varmet op til markante reduktioner som følge af den aktuelle situation. Totals topchef, Patrick Pouyanné, sagde i sidste uge, at selskabet går efter besparelser på 5 mia. dollars, ca. 34 mia. kr., bl.a. ved at skære 20 pct. af investeringerne.

Total i Danmark ønsker ikke at uddybe situationen, men via sin presseafdeling udtaler Patrick Gilly, topchef for Totals aktiviteter i Nordsøen:

»Vi har iværksat omfattende tiltag for at beskytte vores personale og sikre forretningens kontinuitet under de nuværende omstændigheder. Vi har forpligtelser over for den danske stat, over for vores medarbejdere og vores indlejede mandskab, og de forpligtelser har vi tænkt os at leve op til.«

Blandt de selskaber, Finans har talt med, er det kun Macartney, der indtil videre ikke er hårdt ramt af situationen.

»Det er en stor og tung branche. Selskaberne er stadig i drift med deres operationer. De bliver ikke lukket ned hurtigt, bare fordi man har en ændring i olieprisen. Der vil man nok se situationen an i noget længere tid, inden man tager nogle radikale beslutninger,« siger topchef Claus Omann, der dog understreger, at han er bekymret for fremtiden.