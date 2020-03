Norwegian beder sine kreditorer om henstand på lån

Norwegian beder nu sine kreditorer om hjælp for at kunne få del i norsk hjælpepakke.

Norwegian har bedt sine kreditorer om henstand på lån de næste tre måneder.

Det oplyser flyselskabet i en meddelelse.

Det er ifølge Norwegian nødvendigt at få kreditorerne med på planen for at selskabet kan få del i en hjælpepakke fra den norske regering.

Den norske stat præsentede torsdag en større økonomisk hjælpepakke til flyselskaberne.

Hjælpepakken, som også omfatter SAS og Wiederøe, indebærer, at Norwegian får stillet en lånegaranti på 3 mia. kr. til rådighed. Betingelsen er dog, at bankerne bidrager med 10 pct. af garantien.

Staten har allerede stillet en kreditfacilitet på 300 mio. norske kr. til rådighed for Norwegian. Hvis selskabet opnår lettelser i renter og afdrag fra kreditorerne, vil staten stille yderligere 1,2 mia. kr. til rådighed.

De sidste 1,5 mia. kr. vil blive stillet til rådighed, når selskabet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende niveau, som det hed i en pressemeddelelse.

Derudover er det en betingelse for at få del i hjælpen, at selskabet før coronakrisen havde en soliditet på 8 pct. Hvis selskabet ikke har det - og det har Norwegian ikke - så kan selskabet kun få adgang til garantierne, hvis selskabets kreditorer frafalder opkrævning af renter og afdrag i tre måneder.

Det norske flyselskab havde ved udgangen af 2019 en gæld på 58 mia. norske kroner.