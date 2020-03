Sky dansk bilfamilie har tabt 800 mio. kr.

De vilde udsving fortsætter i familien Andersens investeringsselskab.

Familien Andersen fra Køge har en formue, der svinger så meget i størrelse, at det er svært ikke at blive rundtosset.

For år tilbage tabte den i offentligheden ukendte bilfamilie fra Køge over 1 mia. kr. på heftig spekulation i værdipapirer, men gjorde siden comeback med en række store overskud.

Nu er en stor del af formuen igen forsvundet.

På to år har familien sat lige over 800 mio. kr. til på sine investeringer. Det viser et nyt regnskab fra familiens investeringsselskab.

Sidste år lød underskuddet på 160 mio. kr. Årsagen var »tab på aktier,« står der kortfattet i regnskabet.

Bag familiens anonyme investeringsselskab gemmer sig en historie om risikabel handel med værdipapirer. Gennem årene har familien Andersen således haft et omfattende brug af shortselling, hvor man spekulerer i aktier uden at eje dem.

Metoden er meget indbringende i nedgangstider - og lige så risikabel i opgangstider.

Pengene til at aktiegamble for stammer fra familiens overhoved, Allan F. Andersen, tidligere kendt som »Køges bilkonge.«

Han opbyggede sin formue ved gennem mange år at stå for den danske import af Mazda- og Suzuki-biler. Det skete gennem firmaet Andersen Motors, som han siden solgte fra.

I dag ejer Allan F. Andersen majoriteten af familiens investeringsselskab. Den daglige ledelse er lagt i hænderne på Carsten F. Andersen, der også driver Carsten Andersen Automobiler på Gammel Køge Landevej.

Carsten F. Andersen har tidligere udtalt til Finans, at han ikke ønsker at kommentere familiens investeringer. Heller ikke formanden for Andersen-familiens investeringsselskab, den tidligere Danske Bank-direktør Jens Otto Veile, har villet sige noget.

Familien Andersen spekulerer i både aktier og finansielle derivater, heriblandt såkalte futures. Det kaster år efter år opsigtsvækkende tab eller gevinster af sig.

Finansielle derivater Et derivat er et finansielt produkt, hvis værdi er afledt af udviklingen i et underliggende aktiv

Det kan være en aktie, obligation, rente eller teoretisk alt andet

Nogle af de mest anvendte derivater er optioner, futures og forwards

Når man køber et derivat, får man ikke samme rettigheder, som hvis der købes en aktie. Man bliver altså ikke aktionær

Derivat er en aftale, som indgåes med en modpart. Det kan være en investor eller bank

Aftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse på et bestemt fremtidigt tidspunkt

For to år siden var familien på papiret god for 1 mia. kr. Nu er egenkapitalen i familiens investeringsselskab barberet ned til 225 mio. kr.

»Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende år,« står der i det nye regnskab.

Allan Fischer Andersen ejer størstedelen af familiens investeringsselskab, mens Carsten F. Andersen er direktør. De øvrige aktieposter sidder Ina Birgitte F. Andersen og Ghita Simone F. Andersen på.