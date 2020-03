Erhvervsledere presser på for genstart af Danmark

Det har også menneskelige konsekvenser, hvis økonomien kollapser, advarer fremtrædende erhvervsledere. De mener, at Danmark skal genstartes hurtigst muligt.

Den delvise nedlukning af Danmark under coronakrisen er så ødelæggende for økonomien og virksomhederne, at en stribe magtfulde topfolk fra erhvervslivet appellerer til politikerne om hurtigst muligt at finde en vej ud igen.

Flere har selv konkrete forslag til politikerne.

Topchef i PFA Allan Polack mener, at regeringens klimapartnerskaber med erhvervslivet bør genbruges til at udtænke løsninger til at få økonomien hurtigt i gang igen.

Tidligere topchef i Novo Nordisk Lars Rebien Sørensen foreslår en fuldstændig ændret tilgang til bekæmpelse af epidemien, så kun syge og sårbare bliver isoleret, mens alle andre går på arbejde og i det hele taget vender tilbage til livet fra før krisen.

»Så kan vi lade den mere produktive del af samfundet gå på arbejde og skabe et økonomisk grundlag for, at vi også har et samfund, der økonomisk kan fungere på lidt længere sigt,« siger han.

Nedlukningen af væsentlige dele af samfundet blev indledt den 12. marts og er siden blevet fulgt af nye restriktioner.

Mandag forlængede regeringen nedlukningen foreløbigt frem til og med den 13. april. Imens taber virksomhederne bunker af penge, og på trods af hjælpepakker brager ledigheden i vejret i et hidtil uset tempo.

Blandt topfolkene er der forståelse for, at nedlukningen handler om at redde menneskeliv, men det har også menneskelige konsekvenser, hvis velfærdssamfundet bliver undermineret af et økonomisk nedbrud, lyder budskabet:

»Den økonomiske nedsmeltning i samfundet handler også om mennesker, som er svage og som har brug for samfundets hjælp. Den kan de måske ikke få på langt sigt, hvis vores økonomi kollapser fuldstændig. Den handler om mennesker, som har skabt virksomheder og opbygget ting igennem 20-30 år, som går økonomisk konkurs,« siger Lars Rebien Sørensen.

Direktør i Maj Invest Jeppe Christiansen mener, at prisen for at holde Danmark lukket allerede har været høj.

»De programmer, der er sat i gang, er langt fra store nok, og slet ikke, hvis nedlukningen fortsætter,« siger Jeppe Christiansen, der mener, at det er vigtigt at kigge på, hvordan vi håndterer epidemien samtidig med, at vi holder åbent.

Niels Jacobsen, der udover sine bestyrelsesposter i bl.a. Jeudan og Kirkbi også er adm. direktør i William Demant Invest, understreger ligeledes vigtigheden af, at Danmark bliver genstartet hurtigst muligt.

»Denne totale nedlukning er meget ødelæggende for den enkelte virksomhed og for økonomien som helhed,« siger han.

Også Mads Nipper, direktør i Grundfos, og Kim Fausing, direktør i Danfoss, er bekymrede for de økonomiske konsekvenser.

Det lykkedes ikke torsdag at få et interview med finansminister Nicolai Wammen, der i en skriftlig udtalelse siger, at han er helt bevidst om, at regeringen har taget nogle meget vidtgående skridt.

»Det gælder i forhold til indsatsen for at inddæmme smitten, men det gælder også i forhold til at holde hånden under danske arbejdspladser. Vi er samtidig bevidste om, at der er en tid på den anden side af sundhedskrisen, og regeringen er klar til at gøre, hvad end der skal til for at bringe dansk økonomi så godt igennem denne krise som muligt.«

På et pressemøde torsdag kunne finansministeren ikke svare på, hvornår det kan komme på tale at lempe restriktionerne igen.

»Regeringen følger situationen fra time til time og fra dag til dag,« sagde han.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, siger, at han er enig i, at der er behov for initiativer, der hurtigt kan genstarte økonomien inden for kort tid.

Han har endnu ikke noget konkret bud på, hvordan det skal ske, men han roser forslaget om at lave nye partnerskaber med erhvervslivet som foreslået af Allan Polack.

»Vi får brug for, at dansk erhvervsliv spiller aktivt med i at skabe nye arbejdspladser og afbøde de konsekvenser, som vi oplever,« siger han.