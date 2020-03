Coronakrise sender milliardsalg af Molslinjen til hjørne

Kapitalfondes salg af både Molslinjen og Unisport er droppet som følge af coronakrisen.

Salget af både Molslinjen og Unisport er blevet droppet som følge af coronakrisen, der har øget usikkerheden og banket aktiemarkederne ned.

Det fortæller flere kilder til Finans.

Beslutningen om at lægge salgsprocesserne på hold vidner om, at markedet for køb- og salg af virksomheder i øjeblikket er helt dødt som følge af coronakrisen. Forleden kunne Finans fortælle, at et milliardsalg af cateringvirksomheden Euro Cater også er droppet.

»Næsten al leveraged buyout (gældsfinansierede opkøb, red.) aktivitet er stoppet, og næsten alle salgsprocesser er blevet udskudt,« skriver Abacus Finance, der bl.a. finansierer kapitalfondes opkøb, i en ny analyse af det amerikanske marked.

Herhjemme er billedet det samme, lyder det fra flere corporate finance-rådgivere og kapitalfonde.

Molslinjen lignede indtil for få uger siden en fænomenal investering for kapitalfonden Polaris, men den aktuelle nedlukning af landet rammer færgerederiet, som bl.a. sejler mellem Århus og Sjælland Odde samt Ystad og Bornholm.

Det har ifølge Finans’ oplysninger fået kapitalfonden til at skrinlægge salgsprocessen, som ellers var fremskreden.

Som Finans tidligere har skrevet, afleverede knap en håndfuld potentielle købere et bud på færgerederiet, og de var gået i gang med due dilligence-processen, der er systematisk gennemgang og undersøgelse af alle virksomhedens forhold, og det var ventet, at rederiet ville være solgt omkring påske.

Men processen, som blev orkestreret af FIH Partners, er blevet sat på hold.

Coronakrisen gør det rent praktisk vanskeligt at gennemføre salgsprocesser, da potentielle købere ikke fysisk kan inspicere de forretninger, de har i kikkerten, eller mødes med ledelsen.

Men krisen har også banket 30 pct. af toneangivende aktiemarkeder, hvilket påvirker prisen på unoterede selskaber.

Uden at være nogen perfekt sammenligning er eksempelvis færgerederiet DFDS faldet ca. 40 pct. i løbet af den sidste måned.

Økonomisk rammes Molslinjen i øjeblikket af forholdsvis høje faste omkostninger kombineret med en lav belægning, fordi danskerne holder sig hjemme.

Ifølge en kilde tæt på processen kan de aktuelle problemer delvist opvejes af, at færgerederiet formentlig vil have gavn af, at danskerne i højere grad holder ferie herhjemme i år end tidligere.

Samtidig er olieprisen faldet med omkring to tredjedele i løbet af den seneste måned, og det medfører en betydelig besparelse på brændstof for rederiet.

Udover Molslinjen er salget af Unisport, der sælger sportstøj på nettet, også blevet stoppet.

Nordea og Carnegie havde fået til opgave at sælge online-forretningen, som tidligere var en del af Sportmaster, og som er ejet af kapitalfonden Nordic Capital.

Men coronakrisen betyder, at stort set alle sportsaktiviteter som fodbold er sat på hold. Desuden er det ifølge en kilde med indsigt i processen en bet, at EM i fodbold er blevet udskudt - det er en begivenhed, som typisk giver ekstra aktivitet i butikken.

Udover at priserne er faldet, og markedet skal finde en ny ligevægt, er fremtidsudsigterne særdeles usikre i øjeblikket.

Ifølge Abacus Finance betyder det, at långivere, som rent faktisk er aktive lige nu, tager sig bedre betalt.

Samtidig er de mindre risikovillige end tidligere, hvilket betyder, at en mindre del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsovertagelse kan lånefinansieres.

»De fleste långivere har skiftet fokus fra at lave ny forretning til at holde øje med eksisterende lån. De långivere, som stadig er aktive, har signaleret, at priserne er steget 1-2 pct. (renten på de lånte penge, red.),« skriver Abacus Finance i en e-mail til Finans.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Nordic Capital eller Polaris, der ejer Molslinjen, inden deadline.