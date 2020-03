Virkelighedens "Løvens Hule" er gået konkurs

Copenhagen Venture Exchange var et sted, hvor iværksættere og investorer kunne mødes. Nu er virksomheden bag gået konkurs.

Copenhagen Venture Exchange er blevet kaldt virkelighedens ”Løvens Hule”. Et sted, hvor håbefulde iværksættere kunne møde pengestærke investorer og business angels.

Men nu er det foreløbigt slut for Copenhagen Venture Exchange.

Virksomheden bag har skiftet navn fra Copenhagen Venture Exchange ApS til Ventureselskabet ApS og er netop taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Advokat Nicolai Dyhr fra Horten er indsat som kurator. Han bekræfter konkursen og oplyser, at der er tale om en egenbegæring, fordi selskabet løb tør for likvider.

»Men ellers har jeg ingen kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger han.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Christian Engelsen, direktør og hovedaktionær i Copenhagen Venture Exchange. Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Christian Engelsen stiftede Copenhagen Venture Exchange i 2018 efter at have solgt den sidste rest af erhvervsnetværket Presidents Institute året forinden.

Dengang var det primært på grund af eget behov og en lyst til at investere i andre virksomheder, at Copenhagen Venture Exchange blev skabt.

Samtidig mente Christian Engelsen, at der var for få dedikerede business angels i Danmark. Det ville han gøre op med, og derfor søsatte han mødestedet mellem iværksættere og investorer. Ambitionen var at lokke 40.000 erhvervsfolk til at investere i spirende virksomheder og ideer, så der kunne bidrages til den økonomiske vækst i Danmark.

Til sidst havde Copenhagen Venture Exchange omkring 300 medlemmer, der blev inviteret til 10 årlige pitchmøder, hvor der til hvert møde deltog 10 iværksættere. Disse var blevet udvalgt af Copenhagen Venture Exchange mellem talrige ansøgninger fra håbefulde virksomheder.

Medlemmer betalte et kontingent på 15.000 kr. om året for at kunne deltage i pitchmøderne, mens iværksættere skulle betale 5 pct. af den samlede sum, der blev investeret i virksomheden gennem Copenhagen Venture Exchange.

Virksomhedsbørsen havde et underskud på omkring 200.000 kr. i 2018.