Velhavere investerer i superbiler hos milliardær

En række danske erhvervsfolk har skudt et større tocifret millionbeløb i den første puljeinvestering hos milliardæren Torben Østergaard-Nielsens luksuriøse bilhus.

En stribe velhavende danske erhvervsfolk vil nu tjene penge på investeringsbiler.

Derfor har de tilsammen skudt et større tocifret millionbeløb i en puljeinvestering målrettet superbiler.

Torben Østergaard-Nielsen Ejer af Selfinvest-koncernen, der ejer United Shipping & Trading Company og en række andre virksomheder.

Er blandt landets rigeste med en estimeret formue på over 6 mia. kr.

Shippinguddannet og har en HD i afsætning.

Blev i 1978 udnævnt til adm. direktør i H. Sommer's Eftf. Shipping, der i dag er blevet til United Shipping & Trading Company.

Blev i maj 2018 eneejer af Selected Car Group.

Det sker gennem et nyoprettet selskab under Selected Car Investment, der er en del af den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsens luksusbilhus Selected Car Group. Her findes i øvrigt Europas måske fineste bilsamling, der kun er åben for inviterede gæster.

Blandt investorerne i investeringskonceptet er Aarhus-milliardæren Henrik Lind, Scangrip-ejeren Anders Borring og Paw Cortes, som solgte CT Offshore til det daværende Dong og Siemens.

Investeringen bruges på at købe mellem tre og otte superbiler, som opbevares i Selected Car Groups lokaler i Middelfart. Det fortæller Claus Ebberfeld, kommerciel direktør i Selected Car Investment.

»Temaet for den første pulje er superbiler, fordi vi har analyseret os frem til, at den type biler har været en god investering tidligere og ser ud til at være det fremover,« siger han.

»Men det er biler, der er unikke og sjældne. Med den kapital, der er til rådighed, har vi mulighed for at investere i en prisklasse, hvor verdens mest spændende biler befinder sig,« siger han.

Måske er det heller ikke helt dumt at se visse biler som investeringsobjekter.

De seneste 10 år er det toneangivende indeks for klassiske biler, Hagi Top, steget med knap 300 pct. Det er mere end toneangivende indeks for både globale, amerikanske og europæiske aktier.

Da Finans besøgte Torben Østergaard-Nielsens unikke bilsamling i 2018, forklarede han da også, at han samlet havde haft et pænt afkast på bilinvesteringer, og at nogle af hans biler var tidoblet i værdi.

Hvordan den nuværende coronakrise påvirker markedet for investeringsbiler, ved Claus Ebberfeld endnu ikke.

»Man kan godt forestille sig, at krisen ikke kommer til at slå igennem på det her marked. For en af investeringsbilmarkedets karakteristika er, at det ikke korrelerer ret kraftigt med de finansielle markeder. Siden 1990’erne har biler i denne liga ikke været særligt hårdt ramt af finansiel tumult,« siger han.

Bloomberg kunne for nylig fortælle, at mens markedet for almindelige biler er i krise, fortsætter markedet for investeringsbiler ufortrødent stærkt videre.

Superbiler vs. aktier:

Totalt afkast i pct. Superbiler Globale aktier Første kvartal 2020 -0,5 -21,1 1 år -0,4 -10,4 10 år 180,1 89

Kilde: Selected Car Investment

Når investorer i Selected Car Investment eventuelt skal fordele et udbytte af investeringen, sker det solidarisk efter andele i selskabet bag.

Det er forventningen, at den første puljeinvesterings løbetid er syv år. Den kan dog blive forkortet eller udvidet.

Selected Car Investment har på et tidspunkt planer om at åbne nye puljer for investorer, men kan ikke konkret sige, hvornår det bliver.

»Vi vil ikke sælge et produkt, før vi har vist, at investorer kan have tillid til os. Men nu kan vi bruge den første pulje som løftestang for nye investorer, og det gør det nemmere. I forvejen oplevede vi dog stor interesse for vores produkt fra mange af de gæster, der har været forbi huset,« siger han.

En anden del af Selected Car Group er Selected Car Leasing, der tilbyder leasing af premiumbiler og sportsvogne.

De seneste fire år er millionindtjeningen hvert år gået op, og i regnskabsåret 2018/2019 satte Selected Car Leasing rekord med et overskud efter skat på 6,3 mio. kr. En fremgang på knap 30 pct. i forhold til året forinden.