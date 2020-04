En kinesisk kaffekæde med massivt vokseværk har suspenderet ledende medarbejdere. En del af kædens kaffesalg kan vise sig at være falskt.

En af verdens hurtigst voksende kaffekæder, kinesiske Luckin Coffee, står foran en potentiel skandale, som allerede har fået store konsekvenser.

Torsdag styrtdykkede Luckin Coffees aktie med 80 pct. på børsen i New York, efter at kaffekæden meddelte, at man skal have undersøgt sine regnskaber for »uregelmæssigheder.«

Det er angiveligt Luckin Coffees nu suspenderede driftsdirektør, Jian Liu, der sammen med en anden ledende medarbejder har været lidt for kreativ med bogholderiet. De har, ifølge Luckin Coffee, bl.a. gjort sig skyldige i at fabrikere transaktioner for i alt 2 mia. kr.

Luckin Coffee er de senere år blevet et fænomen på grund af sin nærmest kometagtige vækst, og selskabet blev sidste år børsnoteret i USA.

Nu frygter investorerne, at en stor del af kaffekædens salg viser sig at være falskt.

Det er kun tre år siden, at Luckin Coffee åbnede sin første kaffebar i Kina og med det samme erklærede krig mod Starbucks på det kinesiske marked.

I dag har Luckin Coffee over 2.000 butikker. Selskabet har bl.a. fået store pengeindsprøjtninger fra kapitalfonde i Kina og Singapore til at finansiere sin heftige ekspansion.