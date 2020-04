Nordjysk stålentreprenør forhandler kæmpeordrer hjem - over videomøde

Stålentreprenøren Bladt Industries med hovedsæde i Aalborg, har netop offentliggjort ordrer til en samlet værdi af et trecifret millionbeløb - og kontrakten blev indgået digitalt.

Til trods for coronakrisen har gjort det praktisk talt umuligt at afholde fysiske forretningsmøder, har den nordjyske stålentreprenør Bladt Industries formået at hente store ordrer hjem udenlands fra.

Stålentreprenøren har netop underskrevet to store kontrakter til en værdi af et trecifret millionbeløb med det tyske energiselskab Innogy SE – en kontrakt, som blev underskrevet under et videomøde tidligere fredag.

Energiselskabet har valgt Bladt Industries til levering af fundamenter samt en transformerstation, som skal forbinde vindmøllerne i en 342 mW stor vindmøllepark ved navn Kaskasi Offshore Wind Farm ud for Helgoland.

Kontrakten er af stor betydning for stålentreprenøren, da den sikrer beskæftigelse for de næsten 400 medarbejdere på Bladt Industries’ produktionsanlæg i Aalborg frem til sommeren 2021, fortæller selskabets adm. direktør Klaus Steen Mortensen.

»Det er positivt, set i lyset af vi befinder os i besværlige tider. Det viser, at vi befinder os i en industri med momentum, hvor kunderne stadig har kræfterne og lysten til at give ordrer,« siger han og tilføjer, at selskabet i skrivende stund arbejder på at få flere i hus.

Forhandlingerne med det tyske energiselskab startede allerede for et år siden, men direktøren fortæller, at den afsluttende del af forløbet startede netop som coronakrisen brød ud. Parterne har af den årsag været nødt til at ty til videomøder for at føre handlen ud i livet.

»Vi har lært, at det kan lade sig gøre at indgå kontrakter ved at bruge elektroniske medier – så må vi se, i hvilken udstrækning, vi kan gøre det samme i fremtiden. For det er klart en mere effektiv måde at forhandle på,« siger han og tilføjer, at han den sociale relation fortsat er vigtig:

»Det kan sagtens være, man skal mødes og skåle i et glas champagne, når man indgår kontrakter i denne størrelsesorden. Det håber jeg ikke holder op, selvom man kan gøre det ved en computer med et glas i hver sin ende.«

Fabrikationen af fundamenterne gennemføres hos Bladt i Aalborg, som vil have det overordnede ansvar for projektet og udføre konstruktionen af transformerstationen, som er designet af ISC Engineering, og Semco Maritime vil designe og udføre de elektriske installationer.

Produktionen starter op i tredje kvartal i 2020, og det sidste fundament vil efter planen blive afskibet fra Aalborg i tredje kvartal 2021, mens transformatorstationen er planlagt til at blive installeret i første halvdel af 2022.