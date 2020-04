Henrik Sørensen kan blive milliardær - tjener stort på 185 år gammel virksomhed

Henrik Sørensens 185 år gamle virksomhed er blevet en pengemaskine. Det laver coronakrisen formentlig ikke om på.

Det er de færreste danske virksomheder, der kan prale med at have overlevet nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864, to verdenskrige og talrige økonomiske kriser.

Men det kan den nordjyske pumpeproducent Desmi, der er ejet af direktør Henrik Sørensen, og hvis omsætning og indtjening det seneste år er eksploderet.

Et nyt regnskab viser, at Desmi sidste år løftede omsætningen fra 900 mio. kr. til næsten 1,6 mia. kr. Overskuddet efter skat blev mere end femdoblet til 230 mio. kr. Og der udbetales 130 mio. kr. i udbytte til ejerne.

»Vi er meget tilfredse med de fremskridt, som vi har set i 2019 på flere niveauer. Der ligger en rigtigt god indsats bag, som jeg vil takke alle vores dedikerede kolleger for,« siger direktør og ejer Henrik Sørensen i en pressemeddelelse.

Der er tale om et bemærkelsesværdigt regnskab fra en virksomhed, hvis historie går helt tilbage til 1834. Dengang hed virksomheden "Henning Smiths Jernstøberi” og producerede bl.a. kirkeklokker, spytbakker og kakkelovne.

I dag sælger Desmi pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien på de globale markeder. Det er blevet en kanon forretning.

Aldrig har Desmi tjent så mange penge som nu, men Henrik Sørensen og hans familie har ikke planer om at forblive ejere af virksomheden.

Tidligere på året blev Handelsbankens corporate finance-afdeling hyret til at finde en køber til Desmi, som Henrik Sørensen og familien ejer 80 pct. af.

En sådan handel vil med al sandsynlighed gøre ejerlederen og hans familie til milliardærer.

»Vi er inde i en rigtig god periode, og så må vi se, hvad den rigtige pris er. Men jeg er overbevist om, at Desmi er en virksomhed, der er penge værd,« sagde Henrik Sørensen i februar til Børsen.

Flere store virksomhedssalg er de seneste uger blevet sat på standby, fordi coronavirussen har vendt op og ned på verdensøkonomien. Det gælder bl.a. salget af Molslinjen og Unisport.

Om coronapandemien forhindrer et salg af Desmi, vides endnu ikke. Men pumpeproducenten fra Nørresundby med de næsten 900 ansatte går ikke fri af den smitsomme virus.

Henrik Sørensen forventer, Desmi-koncernens kometvækst aftager i 2020 på grund af den usikkerhed, som coronaen har ført med sig. Forventningen er dog, at Desmi kan ramme en omsætning og indtjening på samme niveau som i 2019.

Henrik Sørensen tiltrådte som topchef i Desmi i 1996, og i 2003 fik han sammen med to andre direktører mulighed for at købe sig ind i firmaet. Siden har direktøren løbende øget sin ejerandel.