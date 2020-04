Anders Holch Povlsen griber ind for at redde familiens livsværk

Tøjmilliardæren har skudt en formue i Bestseller, som er i alvorlige problemer.

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har taget drastiske midler i brug i forsøget på at bringe familiens modekoncern helskindet gennem coronakrisen.

Det fortæller han i et interview med Berlingske.

Danmarks tredjerigeste mand har de seneste dage været under heftig kritik, bl.a. fordi hans modekoncern har fyret 750 medarbejdere. Flere har opfordret til, at han skyder egne milliarder i koncernen for at sikre dens overlevelse.

Det har han til gengæld også gjort.

Anders Holch Povlsen fortæller til Berlingske, at han har skudt penge i Bestseller og øget kassebeholdningen i en sådan grad, så der nu står et beløb, som svarer til Bestsellers samlede overskud for de seneste fem år.

»Jeg er kommet med alt, jeg har, og så har jeg spurgt nogle banker, om de kan hjælpe i en periode, og det ville de gerne. Det er ikke noget, vi har for vane at gøre. Men det her er en usædvanlig situation,« siger han til Berlingske.

Bestseller, der er Danmarks suverænt største modekoncern, er hårdt ramt af coronakrisen. 100 mio. kr. fosser ud af virksomheden - om dagen. Tøjsalget er stoppet på stort set alle Bestsellers markeder, og likviditeten er dermed væk.

Med andre ord: Anders Holch Povlsen er på kort tid havnet i sit livs værste økonomiske stormvejr.

Den kritiske situation for Bestseller illustrerer tydeligt, med hvor stor kraft coronavirussen har ramt den internationale modebranche.

Over de seneste fem år har Bestseller haft et samlet overskud på 7 mia. kr. Alligevel er koncernen havnet i økonomiske vanskeligheder.

»Vi er i en krise, som vi ville have svoret, aldrig ville være mulig for os«, som Anders Holch Povlsen formulerede det for et par uger siden.

Bestseller har som sagt fyret 750 medarbejdere i Danmark, og samtidig er koncernen begyndt at skære ned i udlandet. Ligeledes har Bestseller sendt yderligere 2.400 danske medarbejdere midlertidigt hjem for at få del i hjælpepakker i ind- og udland.