Landets største bilkoncern kom drønende ud af 2019, men er blevet ramt hårdt af coronakrisen.

Ejerfamilierne bag Danmarks største bilkoncern, Semler Gruppen, har i sidste øjeblik valgt at skære kraftigt i det udbytte, som de havde planlagt at udbetale til sig selv.

Det sker for at sikre koncernens likviditet midt i coronakrisen, der har sendt bilsalget i dørken, skriver Børsen.

De tre ejerfamilier bag Semler Gruppen havde efter et rekordår for deres bildynasti udsigt til at få udbetalt 175 mio. kr. Nu har de valgt at halvere årets udbytte.

»Det var ikke en svær beslutning for os. Mine medaktionærer og jeg ved godt, at cash is king, og vi er nødt til at sikre vores likviditet. Derfor var vi alle indstillet på at stemme for forslaget,« siger Lars Erik Nielsen, næstformand i Semler Gruppen, til Børsen.

Semler Gruppen, der er ejet af familierne Mourier, Nielsen og Christiansen, står for importen af VW, Audi, Seat, Skoda og Porsche i Danmark.

Det har gennem mange år været en guldrandet forretning, som har gjort ejerfamilierne til nogle af landets rigeste. Og 2019 var heller ikke skidt.

Semler Gruppen løftede ifølge Børsen omsætningen til 15,2 mia. kr. og fik et resultat efter skat på 430 mio. kr. Men coronavirusudbruddet vil sætte dybe ar, siger topchef Jens Bjerrisgaard, som endnu ikke tør spå om den endelige regning.

Bag Semler-imperiet står cirka et halvt hundrede efterkommere af stifterne Axel og Johannes Semler, der i 1917 lagde grundstenen til koncernen med stiftelsen af Skandinavisk Motor Co.

Mest kendt i ejerkredsen i dag er erhvervsmanden Lars Erik Nielsen, der sammen med sine to fætre, Jesper og René Mourier, var med til at sælge vandflyselskabet Maldivian Air Taxi for op mod 1 mia. kr.

Semler Gruppen sidder nu på lidt over en fjerdedel af det danske bilmarked og har dermed vundet markedsandele fra konkurrenterne.

Fremgangen skyldes især de populære SUV-modeller og fordeler sig bredt på bilkoncernens forskellige hovedmærker Audi, Seat og Skoda, der alle har oplevet en tocifret stigning i 2019 sammenlignet med 2018, alt imens førerhunden Volkswagen har fastholdt salgsniveauet.