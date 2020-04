Lavprisflyselskab lukker

Coronakrisen tager endnu et offer i den hårdt pressede luftfartsindustri.

Den tyske luftfartsgigant Lufthansa tager nu livet af sit lavprisselskab Germanwings. Det sker som en konsekvens af coronakrisen, oplyser selskabet.

Selv når coronapandemien er ovre, vil luftfarten være betydeligt påvirket, og derfor har Lufthansa brug for drastisk at skære i sine omkostninger.

En af konsekvenserne ved denne manøvre bliver, at man nu helt afvikler Germanwings, der hidtil har fløjet til over 66 destinationer rundt om i Europa.

»Germanwings-flyvninger vil ikke fortsætte. Alle konsekvenser af dette vil blive diskuteret med de respektive fagforeninger,« lyder det i en meddelelse fra Lufthansa.

Det er de ødelæggende effekter af coronakrisen, som har fået Lufthansa til at tage drastiske midler i brug for at overleve.

Udover at lukke Germanwings skiller Lufthansa sig også af med 42 ud af sine 763 fly. Ledelsen forventer nemlig ikke, at luftfarten kommer tilbage til normalen lige foreløbigt.

Faktisk er det Lufthansas vurdering, at der vil gå adskillige måneder, før rejserestriktioner bliver fjernet, og det vil tage år, før efterspørgslen på flyrejser er på samme niveau som før coronakrisen.

Udover Germanwings ejer Lufthansa også luftfartsselskaberne Eurowings, SWISS, Brussels Air og Austrian Airlines.

Det nu lukkede Germanwings blev i sin tid etableret under navnet Eurowings og fik sit nuværende navn i oktober 2002. Selskabets største konkurrenter er Ryanair og Easyjet.