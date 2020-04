Erhvervstoppen støtter op om nul udbytte, hvis man vil have del i hjælpepakker

Venstres forslag om, at især store virksomheder skal droppe at udbetale udbytte, hvis de modtager statsstøtte, falder i god jord.

Noget for noget.

Hvis en virksomhed modtager et stort beløb fra de mange hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har vedtaget, må de nødvendigvis droppe at udbetale udbytte til aktionærerne. Længere er den ikke.

Sådan lyder i store træk et forslag fra Venstre, og det blev mandag bakket op af statsminister Mette Frederiksen, da hun holdt sit seneste pressemøde.

Forslaget støttes nærmest 100 pct. af de to store arbejdsgiverorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv. I hvert fald i princippet.

Især hvis man læser Venstres forslag i bund og ikke ser det som et generelt forbud mod udbytte for alle virksomheder - stor som lille.

Venstres forslag går bl.a. ud på, at virksomheder, der får mere end 60 mio. kr. i kompensation fra hjælpepakker, skal afstå fra at udlodde udbytte, hvis de skal gøre sig fortjent til hjælpen.

»Vi forstår godt, at der politisk er et behov for at lægge nogle restriktioner ind, så man sikrer, at hjælpepakkerne går til at redde arbejdspladser og ikke til at betale udbytte. Men det er en lidt teoretisk diskussion. De fleste virksomheder er et helt andet sted i denne krise, og det sidste, de tænker på, er at udbetale udbytte,« siger direktør Kent Damsgaard fra DI.

Ifølge Kent Damsgaard deler man den forståelse af ”noget-for-noget” bredt i dansk erhvervsliv.

»Vi taler med hundredevis af virksomheder dagligt, og vi oplever et utroligt stort samfundssind i samspillet mellem myndigheder, regering, folketing, fagbevægelsen og virksomhederne. Vi har fundet mange løsninger hurtigt, og det misunder mange andre lande os,« siger DI-direktøren.

Også hos Dansk Erhverv har man en delvis forståelse for, at der kan komme restriktioner på udbetaling af udbytte, hvis man samtidig vil have hjælp. Men organisationen advarer mod et generelt forbud.

Blandt andet fordi der kan være tilfælde i mange små virksomheder, hvor udbytte stort set er den eneste løn, ejeren har til at leve af.

»Det er værd at bide mærke i, at Venstres forslag om, at virksomhederne ikke må betale udbytte, alene gælder for de meget få virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i udgiftskompensation. Det har vi forståelse for,« siger adm. direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv.

Men i hans organisation mærker man også problemer hos mange virksomheder, selv om de modtager store kompensationer. Derfor ser Dansk Erhverv gerne, at beløbsgrænsen hæves.

»Vi synes, at det er rigtigt at hæve loftet til mere end 60 mio. kr., da krisen trækker ud og derfor vil betyde, at nogle virksomheder vil ramme det nuværende loft for kompensation på 60 mio. kr. Det kan for eksempel være større hotelkæder eller varehuse, der helt er tvunget til at holde lukket. De er så hårdt ramt økonomisk, at jeg er ret sikker på, at de ikke vil få overskud i 2020 og dermed heller ikke vil betale udbytte,« siger Brian Mikkelsen.